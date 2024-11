Kwaśniewski nie widzi żadnych szans dla Hołowni, kompletnie żadnych

Syn Leppera żąda 5 milionów złotych. Zobacz, za co mają zapłacić między innymi Wąsik i Kamiński

Chociaż Aleksander Kwaśniewski nie daje Szymonowi Hołowni większych szans, zauważa, że jego decyzja o starcie może być na rękę PSL. „W gruncie rzeczy sens istnienia Trzeciej Drogi od samego początku opierał się o wybory prezydenckie” – stwierdził były prezydent. Dodaje też, że kandydatura Hołowni to „ulga dla PSL”, które w poprzednich wyborach notowało niskie wyniki. Teraz, jego zdaniem, szanse wyglądają lepiej.

Hołownia ogłosił swoją kandydaturę w Jędrzejowie, deklarując się jako „kandydat niezależny”. Jak twierdzi, chce być prezydentem „bez żadnego premiera i przewodniczącego partii nad sobą”. Tymczasem Koalicja Obywatelska ruszyła z własnymi prawyborami, w których o nominację walczą Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Wyniki sondaży, które zamówiło United Surveys dla wp.pl, nie napawają jednak Hołowni optymizmem.

W scenariuszu, w którym KO reprezentuje Rafał Trzaskowski, zdobywa on 34,8% głosów, a za nim plasuje się Przemysław Czarnek z PiS (27,2%). Hołownia z wynikiem 10,6% nie łapie się nawet na podium – trzecie miejsce przypada Sławomirowi Mentzenowi z Konfederacji. W wariancie z Sikorskim sytuacja Hołowni wygląda podobnie. Znowu zajmuje czwarte miejsce, ustępując miejsca kandydatom KO, PiS i Mentzenowi.

Kwaśniewski sugeruje, że kampania może być dla Hołowni większym wyzwaniem, niż marszałek Sejmu się spodziewa. Przy silnym poparciu dla kandydatów KO i PiS, plan Hołowni na "niezależną" kandydaturę i realną walkę o prezydenturę może okazać się trudny do zrealizowania.

Kwaśniewski, startując w wyborach prezydenckich w 1995 roku, nie był początkowo faworytem. Jego głównym rywalem był wtedy urzędujący prezydent Lech Wałęsa, który cieszył się znacznym poparciem społecznym. Jednak jego kampania, pełna otwartości na dialog i kompromis, szybko przyniosła mu poparcie. Dzięki temu wygrał wybory w drugiej turze, zdobywając 51,72% głosów.

Zwycięstwo w pierwszej turze w 2000 roku

W wyborach prezydenckich w 2000 roku Kwaśniewski miał znacznie większe szanse na zwycięstwo, tym razem jako urzędujący prezydent. Na długo przed kampanią cieszył się wysokim poparciem, sięgającym ponad 70%. Popularność pozwoliła mu wygrać już w pierwszej turze z wynikiem 53,90% głosów. Strategia polityczna Kwaśniewskiego i jego zdolność do budowania szerokiego poparcia w społeczeństwie były kluczowe w obu zwycięstwach, co uczyniło go jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskiej polityce.

