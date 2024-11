Polska zabezpiecza się przed wojną. Bezpieczeństwo czy panika?

Lewica: „Ewakuacja powinna być możliwa jeszcze przed stanem nadzwyczajnym”

Podczas czwartkowej debaty w Sejmie Joanna Wicha z Lewicy podkreśliła, że ustawa o obronie cywilnej to kluczowy krok ku lepszemu przygotowaniu kraju na różne kryzysowe scenariusze. Lewica wnosi o zapis, który pozwoli na ewakuację mieszkańców w razie zagrożenia wojną lub klęską żywiołową, nawet przed formalnym ogłoszeniem stanu nadzwyczajnego. „Odpowiednie wczesne rozpoczęcie ewakuacji jest kluczowe, ponieważ stopień skomplikowania takich operacji oraz czas ich realizacji wymagają precyzyjnego planowania” – przekonywała Wicha.

Według Lewicy, szybka ewakuacja może uratować życie wielu obywateli, ale wymaga dostosowania przepisów. „To prawo pozwoli nie tylko poszerzyć działania na rzecz bezpieczeństwa, ale wręcz nakaże to robić” – dodała.

Włodzimierz Skalik z Konfederacji zaznaczył, że ustawa powinna odpowiadać na wyzwania współczesności i umożliwiać jej regularne aktualizowanie. Dlatego Konfederacja wnioskuje o poprawkę, która zobowiązałaby Radę Ministrów do przedstawienia szczegółowego sprawozdania z wykonania ustawy co dwa lata. Skalik podkreślił, że „pierwsze takie sprawozdanie powinno być przedstawione do końca kwietnia 2026 r.”, co pozwoli Sejmowi i Senatowi monitorować skuteczność nowych przepisów.

Proponowane przez Lewicę i Konfederację zmiany budzą pytania, czy Polska przygotowuje się na poważne zagrożenia. Ewakuacja bez ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, regularne raportowanie i jasne zasady działania – to wszystko sugeruje, że państwo chce być gotowe na każdy kryzys. Czy w obliczu globalnych niepokojów i niestabilnej sytuacji międzynarodowej Polacy powinni zacząć się obawiać? Posłowie podkreślają, że chodzi przede wszystkim o prewencję, ale fakt, że te przepisy powstają teraz, może być dla wielu sygnałem, że warto być przygotowanym na różne scenariusze.

