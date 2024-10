i Autor: ART SERVICE Władysław Kosiniak-Kamysz

„Imperium zła powraca!”

Polska w niebezpieczeństwie?! Minister obrony bije na alarm

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, nie przebierał w słowach podczas niedzielnych uroczystości upamiętniających Wincentego Witosa i bohaterów Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach. W pełnym emocji przemówieniu odwołał się do ducha Witosa, by przypomnieć o konieczności obrony Polski przed tym, co nazwał "odradzającym się imperium zła."