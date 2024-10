Rzepecki oskarża Tuska o niewyjaśnienie Smoleńska! Milczy na pytania o Macierewicza

Lewica "kwiatkiem do kożucha"? Poseł Razem grzmi: "Robią was w konia!"

W dzisiejszym programie "Woronicza 17" na TVP Info, prowadzonym przez Kamilę Biedrzycką, nie zabrakło emocjonujących wypowiedzi i trudnych pytań dotyczących katastrofy smoleńskiej i podkomisji Antoniego Macierewicza. Do studia zaproszeni zostali m.in. Dariusz Joński, Tomasz Trela, Robert Biedroń, Olga Semeniuk, Marcin Sypniewski oraz Łukasz Rzepecki z Kancelarii Prezydenta RP. Dyskusja skupiła się na raporcie podkomisji smoleńskiej oraz na roli, jaką w wyjaśnianiu tej tragedii miał odegrać ówczesny premier, Donald Tusk. Poruszono także kwestie wyborów i związków partnerskich.

Lewica "kwiatkiem do kożucha"? Poseł Razem grzmi: "Robią was w konia!"

Łukasz Rzepecki: "Od 14 lat nie wiemy, jaka jest przyczyna katastrofy przez pana premiera Donalda Tuska"

Łukasz Rzepecki, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta, ostro skrytykował Donalda Tuska, sugerując, że brak pełnego wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej to wina byłego premiera. „10 kwietnia 2010 roku funkcje premiera pełnił pan premier Donald Tusk. Od 14 lat nie wiemy, jaka jest przyczyna katastrofy smoleńskiej przez pana premiera Donalda Tuska” – powiedział Rzepecki, wywołując tym samym kontrowersje wśród obecnych w studio i publiczności.

Kamila Biedrzycka: „Premier blokuje wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej?”

Kamila Biedrzycka, prowadząca program, nie szczędziła ostrych pytań. „Przez pana premiera nie wiemy? Pan premier blokuje wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej? Tak mam to rozumieć?” – dopytywała, chcąc uzyskać konkretną odpowiedź na temat zarzutów wobec Tuska. Rzepecki podkreślił, że w pierwszych chwilach po katastrofie Tusk nie zastosował protokołu konwencji o statkach powietrznych wojskowych, mimo że samolot był wojskowy i pilotowany przez wojskowych. „Tylko przez konwencje o statkach powietrznych cywilnych” – dodał, wywołując kolejną falę pytań od Biedrzyckiej.

Czy Polska mogła uzyskać dostęp do wraku Tupolewa?

Biedrzycka dociekała dalej: „Tylko co to ma wspólnego z pracami podkomisji?”. Rzepecki odpowiedział, że to właśnie wtedy, w oparciu o umowę polsko-rosyjską, polscy prokuratorzy mieliby możliwość wejścia do śledztwa i badania wraku Tupolewa. „Wiedzielibyśmy, jaka była prawdziwa przyczyna katastrofy smoleńskiej” – stwierdził, podkreślając znaczenie tego działania w kontekście pełnego wyjaśnienia tragedii z 2010 roku.

Biedrzycka: „Sugeruje Pan, że te raporty są zmyślone?”

Kamila Biedrzycka, nie ustępując, zadała kolejne trudne pytanie: „Sugeruje Pan, że te raporty są zmyślone?” Na to Rzepecki odpowiedział krótko: „Od tego jest prokuratura”, pozostawiając interpretację swoich słów widzom i uczestnikom dyskusji.

Poniżej galeria zdjęć z rekonstrukcji wydarzeń katastrofy smoleńskiej. Zapraszamy!

Wieczorny Express 24.10.2024 [SUPER RING] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.