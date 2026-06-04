Polska reaguje po ataku Iranu na lotnisko. MSZ wydało oświadczenie

MSZ potępiło irański atak na lotnisko w Kuwejcie.

Polska złożyła kondolencje rodzinie i bliskim ofiary.

Resort wskazał, że ataki na cele cywilne podczas negocjacji pokojowych zasługują na jednoznaczny sprzeciw.

MSZ zaapelowało o powstrzymanie działań wojennych i kontynuowanie rozmów.

Polska potępia atak na lotnisko w Kuwejcie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało oświadczenie po irańskim ataku na lotnisko w Kuwejcie. Polski resort dyplomacji stanowczo potępił uderzenie w cywilny obiekt i przekazał wyrazy współczucia rodzinie oraz bliskim ofiary.

„Polska stanowczo potępia irański atak na lotnisko w Kuwejcie. Składamy najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim ofiary” – czytamy w komunikacie MSZ.

Resort podkreślił, że szczególny sprzeciw budzi fakt, iż do ataku na cel cywilny doszło w czasie, gdy prowadzone są negocjacje pokojowe.

Mocne słowa MSZ. „Zasługują na jednoznaczny sprzeciw”

W dalszej części oświadczenia polska dyplomacja zwróciła uwagę na charakter ataku. MSZ wprost wskazało, że działania militarne wymierzone w cywilną infrastrukturę nie mogą być akceptowane.

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„Działania militarne przeciwko celom cywilnym w trakcie prowadzonych negocjacji pokojowych zasługują na jednoznaczny sprzeciw” – podkreśliło Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Komunikat jest krótki, ale jego ton nie pozostawia wątpliwości. Polska ocenia atak jako działanie niebezpieczne nie tylko dla osób przebywających na lotnisku, lecz także dla stabilności w regionie i bezpieczeństwa międzynarodowego transportu.

Apel o powrót do rozmów

MSZ wezwało strony konfliktu do powstrzymania się od dalszych działań wojennych. W komunikacie pojawił się także apel o kontynuowanie rozmów, które miałyby doprowadzić do dyplomatycznego zakończenia konfliktu.

„Wzywamy strony do powstrzymania się od działań wojennych i kontynuowania rozmów w celu osiągnięcia dyplomatycznego porozumienia kończącego konflikt. Bezpieczeństwo transportu lotniczego i morskiego leży w interesie wszystkich członków społeczności międzynarodowej” – zaznaczył resort.

Polska stanowczo potępia irański atak na lotnisko w Kuwejcie. Składamy najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim ofiary. Działania militarne przeciwko celom cywilnym w trakcie prowadzonych negocjacji pokojowych zasługują na jednoznaczny sprzeciw.Wzywamy strony do… pic.twitter.com/DT73jXDVnA— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) June 4, 2026

Polska dyplomacja wskazała również, że utrzymanie bezpieczeństwa w transporcie lotniczym i morskim powinno być wspólnym interesem państw, które chcą budować relacje zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych.

Atak na cel cywilny i ryzyko eskalacji

Atak na lotnisko w Kuwejcie ma wymiar nie tylko militarny, ale również polityczny i symboliczny. Uderzenie w cywilną infrastrukturę natychmiast rodzi pytania o bezpieczeństwo pasażerów, pracowników lotniska i całego międzynarodowego ruchu lotniczego.

Właśnie dlatego komunikat MSZ jest tak jednoznaczny. Polska nie ograniczyła się do ogólnego wezwania do deeskalacji. Resort jasno wskazał, że ataki na cele cywilne, zwłaszcza w trakcie rozmów pokojowych, muszą spotkać się ze sprzeciwem społeczności międzynarodowej.

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