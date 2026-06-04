Polska reaguje po ataku Iranu na lotnisko. MSZ wydało oświadczenie

- MSZ potępiło irański atak na lotnisko w Kuwejcie.
- Polska złożyła kondolencje rodzinie i bliskim ofiary.
- Resort wskazał, że ataki na cele cywilne podczas negocjacji pokojowych zasługują na jednoznaczny sprzeciw.
- MSZ zaapelowało o powstrzymanie działań wojennych i kontynuowanie rozmów.
Polska potępia atak na lotnisko w Kuwejcie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało oświadczenie po irańskim ataku na lotnisko w Kuwejcie. Polski resort dyplomacji stanowczo potępił uderzenie w cywilny obiekt i przekazał wyrazy współczucia rodzinie oraz bliskim ofiary.
„Polska stanowczo potępia irański atak na lotnisko w Kuwejcie. Składamy najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim ofiary” – czytamy w komunikacie MSZ.
Resort podkreślił, że szczególny sprzeciw budzi fakt, iż do ataku na cel cywilny doszło w czasie, gdy prowadzone są negocjacje pokojowe.
Mocne słowa MSZ. „Zasługują na jednoznaczny sprzeciw”
W dalszej części oświadczenia polska dyplomacja zwróciła uwagę na charakter ataku. MSZ wprost wskazało, że działania militarne wymierzone w cywilną infrastrukturę nie mogą być akceptowane.
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„Działania militarne przeciwko celom cywilnym w trakcie prowadzonych negocjacji pokojowych zasługują na jednoznaczny sprzeciw” – podkreśliło Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Komunikat jest krótki, ale jego ton nie pozostawia wątpliwości. Polska ocenia atak jako działanie niebezpieczne nie tylko dla osób przebywających na lotnisku, lecz także dla stabilności w regionie i bezpieczeństwa międzynarodowego transportu.
Apel o powrót do rozmów
MSZ wezwało strony konfliktu do powstrzymania się od dalszych działań wojennych. W komunikacie pojawił się także apel o kontynuowanie rozmów, które miałyby doprowadzić do dyplomatycznego zakończenia konfliktu.
„Wzywamy strony do powstrzymania się od działań wojennych i kontynuowania rozmów w celu osiągnięcia dyplomatycznego porozumienia kończącego konflikt. Bezpieczeństwo transportu lotniczego i morskiego leży w interesie wszystkich członków społeczności międzynarodowej” – zaznaczył resort.
Polska dyplomacja wskazała również, że utrzymanie bezpieczeństwa w transporcie lotniczym i morskim powinno być wspólnym interesem państw, które chcą budować relacje zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych.
Atak na cel cywilny i ryzyko eskalacji
Atak na lotnisko w Kuwejcie ma wymiar nie tylko militarny, ale również polityczny i symboliczny. Uderzenie w cywilną infrastrukturę natychmiast rodzi pytania o bezpieczeństwo pasażerów, pracowników lotniska i całego międzynarodowego ruchu lotniczego.
Właśnie dlatego komunikat MSZ jest tak jednoznaczny. Polska nie ograniczyła się do ogólnego wezwania do deeskalacji. Resort jasno wskazał, że ataki na cele cywilne, zwłaszcza w trakcie rozmów pokojowych, muszą spotkać się ze sprzeciwem społeczności międzynarodowej.
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