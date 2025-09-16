Polska rakieta zamiast drona? Polityczna burza w sieci. "Winna Rosja"; "Kompromitacja rządu"

Dziennikarze "Rzeczpospolitej" ujawnili, że dom w Wyrykach, uszkodzony podczas nalotu, został trafiony polską rakietą z F-16, użytej do zestrzelenia rosyjskiego drona, podczas gdy prokuratura milczy w tej sprawie.

Ujawnienie wywołało falę komentarzy polityków opozycji, m.in. Sławomira Mentzena, który krytykował kosztowne operacje obrony, oraz Mariusza Błaszczaka, zarzucającego rządowi dezinformację.

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki potwierdził, że działania F-16 były odpowiedzią na nalot 19 rosyjskich dronów, obwiniając Rosję za wszelkie straty.

Sprawę skomentował też były premier Mateusz Morawiecki oraz Donald Tusk.

Ujawnienie sprawy przez dziennikarzy

We wtorek dziennikarze „Rzeczpospolitej” opublikowali materiał, z którego wynika, że dom w Wyrykach, uszkodzony podczas rosyjskiego nalotu, został trafiony polską rakietą. Według źródeł miał to być pocisk wystrzelony z F-16, użyty podczas próby zestrzelenia rosyjskiego drona. Gazeta zaznaczyła, że prokuratura bez problemu zidentyfikowała szczątki 17 maszyn, jednak w sprawie Wyryk milczy.

Fala komentarzy w sieci

Informacje te natychmiast poruszyły polityków opozycji i użytkowników sieci. Sławomir Mentzen z Konfederacji napisał: „Czyli było tak, że za ruskimi latawcami z silnikiem do kosiarki lataliśmy samolotami za 70 mln dolarów, strzelając do nich rakietami za 2 mln dolarów. Do tego, nie zawsze udało się trafić w latawiec, więc zniszczyliśmy też rakietą polski dom. A ja jestem atakowany za to, że po RBN nie czułem się tym wszystkim uspokojony”.

Głos zabrał także były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, stwierdzając: „Zatajenie przed Prezydentem @NawrockiKn i opinią publiczną informacji o przyczynach uszkodzenia domu w Wyrkach jest kompromitujące dla rządu. Ekipa, która tyle mówi o walce z dezinformacją sama dezinformuje”.

Rząd kompletnie się pogubił. Kiedy trzeba wysłać powiadomienie RCB - nie wysyła, kiedy nie trzeba - wysyła. Zataja prawdę o wydarzeniach w Wyrykach i daje paliwo ruskiej propagandzie. Wzywa do jedności, po to by uciec od odpowiedzialności za zaniedbania, a jednocześnie atakuje…— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 16, 2025

Rząd wprowadza społeczeństwo w błąd

W sprawie incydentu wypowiedział się też były premier Mateusz Morawiecki:

- Kiedy ruskie drony wleciały nad Polskę, wiedzieliśmy, że najważniejsza jest jedność wobec zewnętrznej agresji. Dziś ta jedność i zaufanie społeczeństwa legną w gruzach, roztrzaskane kłamstwami na temat okoliczności zestrzelenia drona.

Rząd w sprawie rakiety wprowadził w błąd nie tylko Prezydenta @NawrockiKn, ale i całe społeczeństwo. To już nie jest zwykła nieudolność – to igranie z bezpieczeństwem Polski!

Co jeszcze ukrywacie przed Polakami, co zatailiście? - napisał Morawiecki na X.

Kiedy ruskie drony wleciały nad Polskę, wiedzieliśmy, że najważniejsza jest jedność wobec zewnętrznej agresji. Dziś ta jedność i zaufanie społeczeństwa legną w gruzach, roztrzaskane kłamstwami na temat okoliczności zestrzelenia drona.Rząd w sprawie rakiety wprowadził w błąd nie…— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 16, 2025

Reakcja rządu i wojska

Do doniesień odniósł się w rozmowie z Wirtualną Polską wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Wyjaśnił, że działania polskich i sojuszniczych F-16 i F-35 były reakcją na nalot 19 rosyjskich dronów. Jak podkreślił: „Gdyby Rosja nie prowadziła wojny w Ukrainie i nie prowokowała Polski tego typu zorganizowanymi akcjami, jak tydzień temu, to oczywiście żaden budynek w Polsce ani żadne pole nie byłoby przedmiotem uszkodzeń”.

Bosacki dodał, że „za wszelkie straty, również te wynikające z polskiej obrony przeciwlotniczej, należy obwiniać Rosję”.

Na zarzuty opozycji ostro odpowiedział premier Donald Tusk: "Cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. Łapy precz od polskich żołnierzy" — napisał premier.

Na platformie X pojawił się z kolei oficjalny komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ)

❗️W odniesieniu do licznych zapytań dotyczących przekazywania informacji o zdarzeniach związanych z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej z 9 na 10 września 2025 roku, informujemy, że Dowódca Operacyjny RSZ na bieżąco i bez jakiegokolwiek pomijania przekazywał wszystkie… pic.twitter.com/0X81HqC5DS— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 16, 2025

Sonda Jak oceniasz reakcję polskich służb na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony? Dobrze Średnio Źle Trudno powiedzieć