Polska podpisze wkrótce umowę na SAFE! Sobkowiak‑Czarnecka: Nastąpi to po Wielkanocy

Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
2026-03-26 10:24

Weto prezydenta Karola Nawrockiego dla ustawy wdrażającej program unijnych pożyczek SAFE nie zahamowało tego projektu. Magdalena Sobkowiak‑Czarnecka, pełnomocnik rządu ds. instrumentu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Europy, informuje, że trwają ostatnie ustalenia z Komisją Europejską. – Myślę, że po Wielkanocy podpiszemy umowę – powiedziała „Super Expressowi”.

i

Autor: Adrianna Stawska-Ostaszewska

180 mld na obronę Polski

SAFE (Security Action for Europe) to unijny program pożyczkowy o wartości 150 mld euro, którego celem jest szybkie wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego oraz zwiększenie zdolności państw UE do reagowania na zagrożenia militarne i infrastrukturalne. Mechanizm opiera się na tanich, długoterminowych pożyczkach z wieloletnią karencją, które mają umożliwić państwom członkowskim przyspieszenie zakupów uzbrojenia, modernizację armii oraz rozwój krajowych firm zbrojeniowych.

Polska ma być największym beneficjentem programu. Z puli 150 mld euro aż 43,7 mld euro (ok. 180 mld zł) ma trafić właśnie do naszego kraju — najwięcej spośród wszystkich państw UE. Pozostałe środki miały zostać podzielone między 18 innych państw, które zgłosiły zapotrzebowanie na finansowanie w ramach SAFE. Finansowanie ma objąć m.in. systemy antydronowe, modernizację artylerii, obronę powietrzną i przeciwrakietową, a także infrastrukturę wojskową i elementy bezpieczeństwa wewnętrznego.

Aby Polska mogła skorzystać z programu, konieczne było przyjęcie ustawy umożliwiającej Bankowi Gospodarstwa Krajowego zaciągnięcie i obsługę unijnych pożyczek. Ustawa została uchwalona przez parlament, jednak prezydent ją zawetował. W uzasadnieniu decyzji Karol Nawrocki wskazał, że SAFE — jego zdaniem — zagraża suwerenności i bezpieczeństwu ekonomicznemu państwa.

Kolejna chętnych po wecie Nawrockiego

– Będzie trudniej, czasami wolniej (…), ale weto prezydenta nas nie zatrzyma – zapewnił premier Donald Tusk. Rząd na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjął uchwałę pozwalającą uruchomić program „Polska Zbrojna”. Z kolei ministrowie obrony oraz finansów zostali przez rząd upoważnieni do podpisania umowy o SAFE. Kiedy to może nastąpić? 

– Myślę, że po Wielkanocy podpiszemy umowę. Trwają ostatnie ustalenia z Komisją Europejską – poinformowała nas Magdalena Sobkowiak‑Czarnecka, pełnomocnik rządu ds. instrumentu SAFE. – W wyniku weta pana prezydenta ustawiła się kolejka państw, które chciały wziąć naszą część SAFE. Chcę wszystkich uspokoić. Polska jest i będzie częścią SAFE i 43,7 mld euro trafi do Polski i będzie wydawane w większości w naszym przemyśle zbrojeniowym – dodała Sobkowiak‑Czarnecka.

Galeria zdjęć 68
Sonda
Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu unijnego programu SAFE wywołała burzę. Jak oceniasz jego krok?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SAFE