Przełom w Kijowie: Polska oficjalnie w koalicji antybalistycznej.

Dlaczego Polski nie było w koalicji od początku?

Co koalicja antybalistyczna oznacza dla bezpieczeństwa Polski?

Polska oficjalnie w koalicji antybalistycznej

Po miesiącach niepewności Polska oficjalnie dołącza do europejskiej inicjatywy obronnej. Wszystko wydarzyło się podczas piątkowej wizyty premiera Donalda Tuska w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. To właśnie ukraiński przywódca jako pierwszy ogłosił przełomową wiadomość.

Teraz budujemy koalicję antybalistyczną, stworzymy europejski system antybalistyczny, jestem o tym przekonany na 100 proc. Będziemy o tym rozmawiali z Donaldem i będziecie tam mile widziani, będziemy tam partnerami – powiedział Wołodymyr Zełenski podczas wspólnej konferencji prasowej.

Polsat News zaznaczył, że odpowiedź polskiego premiera była natychmiastowa. Donald Tusk podziękował za tę deklarację, potwierdzając, że Polska jest już częścią tej ważnej dla bezpieczeństwa Europy inicjatywy, znanej jako koalicja antybalistyczna. Szef polskiego rządu przyznał, że doszło do „pewnego nieporozumienia”, gdy w lipcu 2025 roku w Paryżu formowano ten sojusz bez udziału naszego kraju. Teraz te wątpliwości zostały ostatecznie rozwiane.

Później, w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, premier Tusk dodał, że rozmowy z prezydentem Zełenskim przyniosły konkretne ustalenia.

To w przyszłości, może nie dziś, ale na pewno jutro będzie oznaczało dużo bezpieczniejsze europejskie, a więc także polskie niebo - zapowiedział szef rządu, co jasno pokazuje, jak kluczowa jest to decyzja dla bezpieczeństwa Polski.

Jesteśmy w Koalicji Antybalistycznej. pic.twitter.com/prtqKznHnB— Donald Tusk (@donaldtusk) September 18, 2026

Dlaczego Polski nie było w koalicji od początku?

Piątkowa deklaracja jest o tyle ważna, że wyjaśnia sytuację z lipca 2025 roku. To właśnie wtedy, podczas spotkania w Paryżu, Ukraina wraz z dziewięcioma europejskimi partnerami powołała do życia koalicję antybalistyczną. Brak Polski w gronie założycieli wywołał wtedy spore zdziwienie i wiele pytań o stan relacji na linii Warszawa-Kijów. Premier Donald Tusk określił to teraz mianem „nieporozumienia”.

Jakie było oficjalne stanowisko rządu w zeszłym roku? Premier tłumaczył wówczas, że koalicja antybalistyczna miała na starcie charakter przede wszystkim przemysłowy, a polskie firmy zbrojeniowe wciąż analizowały swoje możliwości. Chodziło o to, które przedsiębiorstwa są gotowe wnieść konkretny potencjał technologiczny i produkcyjny do wspólnego projektu.

Jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji – mówił w lipcu 2025 roku szef rządu.

Wygląda na to, że po kilku miesiącach analiz i rozmów taka oferta została przygotowana lub warunki współpracy zostały na tyle doprecyzowane, że wizyta premiera Donalda Tuska w Ukrainie stała się okazją do ostatecznego potwierdzenia polskiego udziału.

Co koalicja antybalistyczna oznacza dla bezpieczeństwa Polski?

Decyzja o dołączeniu do koalicji to nie tylko gest polityczny, ale przede wszystkim konkretne działanie, które ma wzmocnić naszą obronność. W praktyce oznacza to, że Polska stanie się częścią zintegrowanego, europejskiego systemu obrony przed pociskami balistycznymi. To broń, która ze względu na swoją prędkość i trajektorię lotu jest wyjątkowo trudna do zestrzelenia. Współpraca w ramach sojuszu pozwala na wymianę technologii, danych wywiadowczych i koordynację systemów obronnych, tworząc znacznie skuteczniejszą „tarczę” niż ta, którą każde państwo mogłoby zbudować w pojedynkę.

Wizyta Donalda Tuska na Ukrainie odbyła się w ramach szczytu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. Szef rządu nie ukrywał, że moment jest szczególny. Jak sam podkreślił, jego obecność ma pokazać, że Ukraina nie jest sama w obliczu nadchodzących wyzwań.

Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność. Bardzo zależało mi na tym, żeby nasi ukraińscy przyjaciele widzieli, że Polska jest z nimi – powiedział premier Tusk w rozmowie z dziennikarzami.

Podczas szczytu prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił też powołanie nowego formatu regionalnego – Karpackiej Ósemki (C8), co dodatkowo podkreśla zacieśnianie współpracy w tej części Europy.

Wejście do koalicji antybalistycznej ma być dla Polski krokiem o strategicznym znaczeniu. Wspólna obrona nieba z europejskimi partnerami to bezpośrednia inwestycja w długoterminowe bezpieczeństwo Polski i jej obywateli.

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