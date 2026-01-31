Polska 2050 ma nową przewodniczącą. Pełczyńska-Nałęcz zdobyła 350 głosów

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-01-31 22:38

Przewodniczącą Polski 2050 została wybrana minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, którą w powtórzonej II turze wyborów poparło 350 członków partii - poinformowało PAP biuro prasowe ugrupowania. Na jej rywalkę - szefową MKiŚ Paulinę Hennig-Kloskę - głos oddało 309 osób.

K. Pełczyńska-Nałęcz

i

Autor: ART SERVICE / Super Express

Sobotnie głosowanie rozpoczęło się o godz. 16, i zakończyło się po godz. 22; uprawnionych było ponad 800 osób. Jak poinformowało PAP biuro prasowe Polski 2050, w głosowaniu wzięło udział 659 członków partii. Na Pełczyńską-Nałęcz głos oddało 350 działaczy, a na Hennig-Kloskę - 309. - Dziękuję za zaufanie ludziom Polska 2050. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu (frekwencja 94%!). Poprowadzę nas do przodu z wizją i odwagą - napisała na X Pełczyńska-Nałęcz.

Pierwsza próba przeprowadzenia II tury wyborów na przewodniczącą Polski 2050 odbyła się 12 stycznia. Trwające do godz. 22 głosowanie, które przeprowadzono online, unieważniono z powodu problemów technicznych. Decyzję o powtórzeniu II tury wyborów podjęła w poniedziałek, 19 stycznia, Rada Krajowa Polski 2050.

NAWROCKI LEPSZY OD KACZYŃSKIEGO! HOŁOWNIA MYŚLI O ROZBICIU RZĄDU I UPOKORZENIE ZIOBRY 
Polityka SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZYMON HOŁOWNIA