Polska 2050 ma nową przewodniczącą. Pełczyńska-Nałęcz zdobyła 350 głosów

Sobotnie głosowanie rozpoczęło się o godz. 16, i zakończyło się po godz. 22; uprawnionych było ponad 800 osób. Jak poinformowało PAP biuro prasowe Polski 2050, w głosowaniu wzięło udział 659 członków partii. Na Pełczyńską-Nałęcz głos oddało 350 działaczy, a na Hennig-Kloskę - 309. - Dziękuję za zaufanie ludziom Polska 2050. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu (frekwencja 94%!). Poprowadzę nas do przodu z wizją i odwagą - napisała na X Pełczyńska-Nałęcz.

Pierwsza próba przeprowadzenia II tury wyborów na przewodniczącą Polski 2050 odbyła się 12 stycznia. Trwające do godz. 22 głosowanie, które przeprowadzono online, unieważniono z powodu problemów technicznych. Decyzję o powtórzeniu II tury wyborów podjęła w poniedziałek, 19 stycznia, Rada Krajowa Polski 2050.

