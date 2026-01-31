Sondaż SW Research ujawnia, że ponad 36% Polaków obawia się rozpadu koalicji rządzącej z powodu kryzysu w Polsce 2050.

Wewnętrzne konflikty w Polsce 2050, związane z wyborami lidera, budzą niepewność co do przyszłości partii i jej wpływu na stabilność rządu.

Wyniki sondażu wskazują na wysoki poziom niezdecydowania w społeczeństwie, co odzwierciedla niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji politycznej.

Druga tura wyborów w Polsce 2050 wyłoni nowego lidera partii, który będzie musiał zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z kryzysem wizerunkowym i wewnętrznymi podziałami.

Kryzys w Polsce 2050 zagraża spójności koalicji rządząćej?

Według najnowszego sondażu SW Research, przeprowadzonego na zlecenie Onetu, aż 36,3% badanych uważa, że kryzys w Polsce 2050 może doprowadzić do rozpadu koalicji 15 października jeszcze przed końcem kadencji Sejmu w 2027 roku.

27 proc. ankietowanych odpowiedziało, że sytuacja w Polsce 2050 nie zakończy się upadkiem rządu przed końcem kadencji. Co jednak interesujące, najwięcej było niezdecydowanych respondentów - aż 36,7 proc. osób nie było w stanie jednoznacznie wskazać, jakie skutki dla rządu będą miał turbulencje w partii Szymona Hołowni.

Sondaż SW Research dla Onetu został zrealizowany w dniu 28 stycznia 2026 r. metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview). Przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Respondentów dobierano kwotowo, próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Ponowiona druga tura wyborów w Polsce 2050

W piątek 31 stycznia w godzinach 16.00-22.00 członkowie Polski 2050 z całego kraju będą wybierać nowego lidera partii. O głosy ubiegają się minister klimatu Paulina Hennig-Kloska oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Druga tura była wcześniej unieważniony po problemach z systemem głosowania online. Ostatecznie partia zdecydowała się na powtórzenie drugiej tury.

Pierwszą turę wygrała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z 277 głosów, drugie miejsce zajęła Paulina Hennig-Kloska z liczbą 131 głosów.

BRAZYLIADA W PL2050: "Próba PUCZU", "Je*ać przychylne media!", "OPAMIĘTAJCIE SIĘ!" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.