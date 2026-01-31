Kryzys w Polsce 2050 doprowadzi do upadku koalicji rządzącej? Tak sądzi część Polaków

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-01-31 12:49

Zdaniem jednej trzeciej badanych w sondażu SW Research dla Onetu, kryzys w Polsce 2050 może doprowadzić do rozpadu koalicji rządzącej. Większość jest jednak niezdecydowana i trudno im określić, czy sytuacja w partii Szymona Hołowni jest zagrożeniem dla spójności rządu.

Hołownia, Tusk

i

Autor: Marek Zieliński/Super Express, Tomasz Radzik/Super Express Hołownia, Tusk
  • Sondaż SW Research ujawnia, że ponad 36% Polaków obawia się rozpadu koalicji rządzącej z powodu kryzysu w Polsce 2050.
  • Wewnętrzne konflikty w Polsce 2050, związane z wyborami lidera, budzą niepewność co do przyszłości partii i jej wpływu na stabilność rządu.
  • Wyniki sondażu wskazują na wysoki poziom niezdecydowania w społeczeństwie, co odzwierciedla niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji politycznej.
  • Druga tura wyborów w Polsce 2050 wyłoni nowego lidera partii, który będzie musiał zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z kryzysem wizerunkowym i wewnętrznymi podziałami.

Kryzys w Polsce 2050 zagraża spójności koalicji rządząćej?

Według najnowszego sondażu SW Research, przeprowadzonego na zlecenie Onetu, aż 36,3% badanych uważa, że kryzys w Polsce 2050 może doprowadzić do rozpadu koalicji 15 października jeszcze przed końcem kadencji Sejmu w 2027 roku.

27 proc. ankietowanych odpowiedziało, że sytuacja w Polsce 2050 nie zakończy się upadkiem rządu przed końcem kadencji. Co jednak interesujące, najwięcej było niezdecydowanych respondentów - aż 36,7 proc. osób nie było w stanie jednoznacznie wskazać, jakie skutki dla rządu będą miał turbulencje w partii Szymona Hołowni.

Sondaż SW Research dla Onetu został zrealizowany w dniu 28 stycznia 2026 r. metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview). Przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Respondentów dobierano kwotowo, próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Ponowiona druga tura wyborów w Polsce 2050

W piątek 31 stycznia w godzinach 16.00-22.00 członkowie Polski 2050 z całego kraju będą wybierać nowego lidera partii. O głosy ubiegają się minister klimatu Paulina Hennig-Kloska oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Druga tura była wcześniej unieważniony po problemach z systemem głosowania online. Ostatecznie partia zdecydowała się na powtórzenie drugiej tury. 

Pierwszą turę wygrała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z 277 głosów, drugie miejsce zajęła Paulina Hennig-Kloska z liczbą 131 głosów.

Polityka SE Google News

Polecany artykuł:

Głosowanie w Polsce 2050. Po wynikach partię czeka exodus członków
BRAZYLIADA W PL2050: "Próba PUCZU", "Je*ać przychylne media!", "OPAMIĘTAJCIE SIĘ!"
Szymona Hołownia - ile wiecie o polityku? [QUIZ]
Pytanie 1 z 12
Gdzie urodził się Szymon Hołownia?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RZĄD
POLSKA 2050
SZYMON HOŁOWNIA