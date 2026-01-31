W sobotę odbędzie się powtórka wyborów na przewodniczącego partii Polska 2050, w których zmierzą się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska.

Poprzednie głosowanie zostało unieważnione z powodu problemów technicznych, co wymusiło powtórkę procedury.

Wynik wyborów może skutkować odejściem znaczącej grupy członków partii, niezależnie od tego, która z kandydatek zwycięży.

Powtórne głosowanie w Polsce 2050

W sobotę, w godzinach od 16:00 do 22:00, działacze partii Polska 2050 ponownie będą wybierać przewodniczącego. O stanowisko przewodniczącego ubiegają się:

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – pełniąca funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej, a także dotychczasowa I wiceprzewodnicząca Polski 2050.

– pełniąca funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej, a także dotychczasowa I wiceprzewodnicząca Polski 2050. Paulina Hennig-Kloska – sprawująca urząd ministra klimatu i środowiska oraz wiceprzewodnicząca ugrupowania.

Ponad 800 uprawnionych do głosowania działaczy z całej Polski zdecyduje, która z kandydatek pokieruje partią w kolejnych latach.

Przypomnijmy, że druga tura wyborów w Polsce 2050, odbyła się 12 stycznia. Głosowanie, które miało miejsce online i trwało do godziny 22:00, zostało unieważnione z powodu problemów technicznych.

Decyzję o powtórzeniu II tury wyborów podjęła Rada Krajowa Polski 2050 w poniedziałek, 19 stycznia. Na obradach rozważano także możliwość rozpisania wyborów od nowa, co otworzyłby drogę do startu nowym kandydatom, w tym dotychczasowemu liderowi partii, Szymonowi Hołowni. Ostatecznie propozycja nie zyskała poparcia.

Po doświadczeniach z poprzedniego, feralnego głosowania, partia Polska 2050 postanowiła dmuchać na zimne. Aby uniknąć powtórki problemów technicznych, zdecydowano się na wykorzystanie innego systemu informatycznego. Jak podaje PAP oddanie głosu będzie wymagało dwuetapowej weryfikacji.

Po wyborach będzie exodus w Polsce 2050. Spora grupa członków może odejść

Według informacji RMF FM zwycięstwo każdej z kandydatek ma oznaczać spore zmiany w ugrupowaniu, w tym odejścia. Jak podaje stacja, jeśli wygra Hennig-Kloska, to z partii odejdą Agnieszka Buczyńska, Adriana Porowska, Bartosz Romowicz, Kamil Wnuk i Łukasz Osmalak. Osmalak powiedział RMF FM, że wraz z innymi politykami w klubie jest wśród "betonowych szymonitów", czyli osób, które twierdzą, że najlepszy dla partii będzie powrót Szymona Hołowni.

Z kolei w przypadku odejścia Pełczyńskiej-Nałęcz szanse na zostanie Szymona Hołowni w partii będą większe. Odejdą za to politycy, którzy "szkodzą ugrupowaniu" tj. Aleksandra Leo, Ewa Szymanowska, Rafał Komarewicz i Ryszard Petru.

Osmalak miał stwierdzić w rozmowie z RMF FM, że Ryszard Petru jest "największym szkodnikiem w partii". Jego zdaniem były polityk Nowoczesnej jest członkiem Polski 2050 tylko po to, żeby "załatwiać swoje interesy", co miały pokazać głosowania w Sejmie.

BRAZYLIADA W PL2050: "Próba PUCZU", "Je*ać przychylne media!", "OPAMIĘTAJCIE SIĘ!" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.