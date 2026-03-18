Parafie jako schronienia i centra dystrybucji pomocy. Nowa wizja MSWiA

MSWiA podkreśla, że partnerstwo z Kościołem ma na celu wzmocnienie lokalnego bezpieczeństwa. W komunikacie resortu dla Polskiej Agencji Prasowej zaznaczono, że szczególnie istotne jest "organizowanie doraźnego wsparcia materialnego oraz potencjalne wykorzystanie rozproszonej infrastruktury parafialnej, która w razie wystąpienia klęsk żywiołowych może służyć jako naturalne miejsce schronienia lub centrum dystrybucji pomocy".

Deklaracje Kościoła

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ks. Leszek Gęsiak, potwierdził gotowość Kościoła do kontynuowania wsparcia ludności w sytuacjach kryzysowych. Podkreślił, że Kościół dysponuje odpowiednią bazą, zapleczem technologicznym oraz kontaktami międzynarodowymi, które mogą być wykorzystane w ramach pomocy humanitarnej. Koordynacją działań pomocowych na poziomie diecezjalnym zajmują się lokalne oddziały Caritas, natomiast na szczeblu krajowym i międzynarodowym – Caritas Polska.

W odpowiedzi na pytania PAP dotyczące przygotowania obywateli na sytuacje kryzysowe, MSWiA zapowiedziało szereg działań edukacyjnych. W planach są warsztaty, podczas których uczestnicy będą mieli okazję ćwiczyć ewakuację, udzielanie pierwszej pomocy oraz przygotowanie do samodzielnego przetrwania przez 72 godziny. Dodatkowo, do końca roku mają zostać przeprowadzone wojewódzkie ćwiczenia zorganizowane przez wojewodów.

