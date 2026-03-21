Polscy żołnierze wrócili z Iraku. Kosiniak-Kamysz: „dobrze was widzieć w domu”

Beata Lekszycka
PAP
2026-03-21 9:24

Polscy żołnierze wracają z Iraku, a decyzja o relokacji PKW Irak zapadła w związku z pogorszeniem bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Ponad stu wojskowych jest już w kraju lub w drodze, a część kontynuuje misję w regionie. W piątek wieczorem na krakowskim lotnisku Balice szef MON przywitał wracających z misji żołnierzy.

Autor: Justyna Świderska
  • Polska relokowała Polski Kontyngent Wojskowy z Iraku, przenosząc większość żołnierzy do kraju, a część do Jordanii, w związku z pogorszeniem bezpieczeństwa w regionie.
  • Decyzja o relokacji, podjęta przez MON i skoordynowana z NATO, miała na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa polskim żołnierzom.
  • Ponad stu żołnierzy powróciło już do Polski, a kilkudziesięciu kontynuuje misję doradczą i wsparcie w bezpiecznej lokalizacji w Jordanii.
  • Relokacja wpisuje się w szersze działania sojuszników, jednak sytuacja polskich żołnierzy w innych rejonach, np. w Libanie, jest monitorowana i nie podjęto decyzji o ich wycofaniu.

Relokacja wojska z Iraku – decyzja MON i NATO

Decyzja o wycofaniu polskiego kontyngentu z Iraku została podjęta po analizie sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Jak poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz, działania były skoordynowane z sojusznikami.

„W związku z pogorszeniem bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu, po analizie uwarunkowań operacyjnych i potencjalnych zagrożeń, zapadła decyzja o relokacji Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Iraku” - poinformował Kosiniak-Kamysz.

Operacja została przygotowana i przeprowadzona przy współpracy z NATO, a nad jej przebiegiem czuwało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Bezpieczeństwo żołnierzy priorytetem

Kluczowym celem operacji było ograniczenie ryzyka i ochrona personelu. Z kolei dowództwo wskazało, że działania miały zapewnić ciągłość realizowanych zadań przy jednoczesnym zmniejszeniu zagrożeń.

„Większość personelu została bezpiecznie przetransportowana do Polski. Część sił pozostaje w bezpiecznej lokalizacji w regionie, co pozwala na kontynuację działań doradczych oraz wsparcia irackich sił bezpieczeństwa” - podkreśla Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).

Powrót żołnierzy do Polski i powitanie w Balicach

W piątek wieczorem na lotnisku Kraków-Balice wylądowali pierwsi wracający żołnierze. Na miejscu powitał ich szef MON.

„Krakowskie Balice - nasi żołnierze wracają z PKW Irak. Dobrze Was widzieć w domu! Dziękuję za Waszą misję!” - zwrócił się we wpisie do żołnierzy.

Do kraju trafiło lub jest w drodze ponad stu wojskowych, natomiast kilkudziesięciu zostało przeniesionych do Jordanii, gdzie będą kontynuować działania.

Dotychczas w Iraku stacjonowało do 350 polskich żołnierzy, którzy działali w ramach koalicji przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu, głównie szkoląc lokalne siły bezpieczeństwa.

Relokacja wpisuje się w szersze decyzje sojuszników – media informowały o ewakuacji około 600 żołnierzy NATO i zawieszeniu misji szkoleniowej. Jednocześnie podkreślono, że sytuacja w innych rejonach, m.in. w Libanie, gdzie przebywa około 200 polskich żołnierzy, jest stale monitorowana i nie podjęto decyzji o ich wycofaniu.

