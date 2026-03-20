Koniec impasu! Prezydent zdecydował w sprawie awansów oficerskich w SKW

Sara Osiecka
2026-03-20 17:11

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję dotyczącą awansów oficerskich w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego (SKW). Po trwającym od listopada ubiegłego roku impasie, głowa państwa wyraziła zgodę na mianowanie 78 żołnierzy i funkcjonariuszy SKW na pierwszy stopień oficerski (podporucznika). Decyzja ta nastąpiła na wniosek ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

i

Autor: Przemysław Keler/KPRP/ CC0 3.0
  • Po półrocznym okresie blokowania nominacji oficerskich w ABW i SKW, prezydent Nawrocki wyda zgodę na awanse, co BBN ogłosiło w piątek.
  • Prezydent uzasadniał swoje wcześniejsze wstrzymywanie nominacji brakiem kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa oraz odwoływaniem jego spotkań z szefami służb przez rząd.
  • Blokowanie awansów spotkało się z krytyką premiera Tuska, który zarzucał prezydentowi działanie na szkodę bezpieczeństwa państwa. Sytuacja została rozwiązana po spotkaniu prezydenta z przedstawicielami rządu i szefami służb.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało w piątek o zgodzie prezydenta na awanse. Zgodnie z komunikatem BBN, prezydent wyda stosowne postanowienie po kontrasygnacie Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej, 18 marca, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zwrócił uwagę w mediach społecznościowych na półroczny okres, w którym prezydent Nawrocki nie podpisywał nominacji na pierwszy stopień oficerski w ABW i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Siemoniak przypomniał na platformie X, że "wnioski były składane dwukrotnie".

Prezydent Karol Nawrocki od początku listopada ubiegłego roku nie podpisywał nominacji oficerskich, uzasadniając to brakiem istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa oraz odwoływaniem jego spotkań z szefami służb przez kierownictwo rządu. Premier Donald Tusk zarzucał wówczas prezydentowi, że blokując awanse oficerskie, działa na szkodę bezpieczeństwa państwa.

Spotkanie w Kancelarii Prezydenta

W połowie stycznia prezydent spotkał się z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a także z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami ABW, Agencji Wywiadu, SKW oraz Służby Wywiadu Wojskowego. Szef MON zapowiedział wtedy, że wnioski w sprawie nominacji oficerskich w służbach ponownie wpłyną do Kancelarii Prezydenta. Dodał, że prezydent "w większości" przychyli się do skierowanych wniosków.

Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI