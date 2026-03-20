W piątek 20 marca opublikowano nowy sondaż.

Pracownia SW Research przeprowadziła do na zlecenie "Wprost".

Wyniki mogą przed weekendem zasmucić prezydenta.

Wyniki sondażu

W najnowszym badaniu zrealizowanym przez pracownię SW Research na zlecenie „Wprost” zadano respondentom pytanie: „Jak Pan/Pani ocenia działalność Karola Nawrockiego w roli prezydenta Polski?”. Wyniki, w przeciwieństwie do wielu wcześniejszych badań, w których prezydent cieszył się wyraźną przewagą pozytywnych ocen, tym razem malują obraz społeczeństwa podzielonego niemal idealnie na pół.

Zobacz: Włoski dziennik opublikował rozmowę z Radosławem Sikorskim. Te słowa o Karolu Nawrockim nie przejdą bez echa

Szczegółowe wyniki badania (zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku) prezentują się następująco:

Opinie pozytywne: 39,1% respondentów jest zadowolonych z polityki prowadzonej przez Karola Nawrockiego. W tej grupie 18,3% oceniło ją „bardzo dobrze”, a 20,8% „dobrze”.

Opinie negatywne: 38,6% badanych wyraziło dezaprobatę. Odpowiedź „źle” wskazało 10,2% ankietowanych, a „zdecydowanie źle” – aż 28,4%.

Opinie neutralne lub brak zdania: 22,2% Polaków nie ma jednoznacznej opinii. 18,1% wybrało odpowiedź „ani dobrze, ani źle”, a 4,1% nie potrafiło udzielić odpowiedzi.

Kluczowym wnioskiem płynącym z sondażu jest fakt, że różnica między odsetkiem zwolenników a przeciwników prezydenta wynosi zaledwie 0,5 punktu procentowego. Oznacza to, że z perspektywy statystycznej oba obozy są niemal równe, a wynik mieści się w granicach błędu pomiaru. Taka sytuacja wskazuje na niezwykle wysoką polaryzację ocen i brak wyraźnej dominacji którejkolwiek z opcji. Nawrocki powinien jednak przede wszystkim zwrócić uwagę na wysoki odsetek ocen „zdecydowanie źle”, który sugeruje istnienie silnego, zmobilizowanego elektoratu negatywnego.

Jak płeć, wiek i wykształcenie wpływają na ocenę?

Analiza demograficzna wyników badania pozwala dostrzec, które grupy społeczne najmocniej wspierają, a które najostrzej krytykują prezydenta Nawrockiego. Różnice są widoczne zwłaszcza w podziale na wiek i poziom wykształcenia. Mężczyźni (41,8% ocen pozytywnych) oceniają prezydenta nieco lepiej niż kobiety (36,7%), ale jednocześnie częściej wyrażają wobec niego opinie negatywne (40,9% mężczyzn wobec 36,4% kobiet).

Sprawdź: Radnej PiS grozi więzienie! Przerażające, co miała zrobić mężowi

Największe poparcie prezydent Nawrocki notuje wśród najmłodszych wyborców – w grupie wiekowej 25-34 lata aż 51,5% ocen jest pozytywnych, a wśród osób do 24. roku życia odsetek ten wynosi 50,2%. Z kolei najbardziej krytyczni są Polacy po 50. roku życia, gdzie niezadowolenie z prezydentury wyraża 52,7% badanych.

Galeria poniżej: Karol Nawrocki kończy 43 lata! Zobacz, jak wyglądał w dzieciństwie

