Polscy olimpijczycy przybyli do Tuska! Oto, jak ich powitał!

Tłumy fanów przywitały polskich olimpijczyków na warszawskim Okęciu. Tuż przed godz. 15 na na hali przylotów pojawiła się srebrna medalistka olimpijska w boksie Julia Szeremeta. – Czuję się świetnie. Dziękuję za tak liczny odbiór na lotnisku. Jestem mega szczęśliwa, że trzymaliście za nas kciuki. Leciałam tam po medal i tak uczyniłam. Chciałam więcej, bo chciałam złota. To były troszkę łzy szczęścia, ale też porażki. Myślałam, że się uda przywieźć złoto do Polski. Teraz jestem szczęśliwa – mówiła Szeremeta. Kibice powitali również drużynę siatkarzy, którzy będąc o włos od złotego medalu, wywalczyli srebro dla Polski. – Jesteście fantastyczni, grać dla was to czysta przyjemność, to honor. Spełniliśmy swoje, ale mam nadzieję, że też i wasze takie malutkie marzenie, aby zobaczyć drużynę na podium olimpijskim – mówił kapitan kapitan drużyny Bartosz Kurek. Wcześniej z soboty na niedzielę w samolocie z prezydentem Dudą wróciła także zwyciężczyni w wspinaczce sportowej na czas Aleksandra Mirosław.

Sportową walkę złotej medalistki śledził także premier Donald Tusk, który kibicował Aleksadrze Mirosław, oglądając jej występ przed ekranem swojego telewizora. Polityk chciał jednak pogratulować jej osobiście, dlatego zwołał uroczyste spotkanie w kancelarii, na które zaprosił również pozostałych medalistów. Widać, że premier bacznie śledził zmagania polskich olimpijczyków, ponieważ w trakcie igrzysk składał liczne gratulacje sportowcom w mediach społecznościowych. Donald Tusk musiał być szczególnie dumny z polskich siatkarzy. Oni także przybyli na zamknięte spotkanie w KPRM. Zdobyty przez nich srebrny medal to pierwsza taka nagroda Polaków w tej dyscyplinie od igrzysk w Montrealu w 1976 roku, gdzie pod okiem trenera Wagnera Polska sięgnęła po najwyższy medal w siatkówce. – Daliście nam, Panowie, bardzo dużo radości, więc jakoś przebolejemy ten finał. Serdeczne dzięki! – pisał Tusk do siatkarzy w mediach społecznościowych. Reprezentacja Polski na igrzyskach we Francji wywalczyła łącznie 10 medali – jeden złoty, cztery srebrne i pięć brązowych, co dało jej 42. miejsce w klasyfikacji.

