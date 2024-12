Polscy liderzy na topie! „Politico” wskazuje Tuska i Trzaskowskiego

Andruszkiewicz: Kampania Nawrockiego jak u Trumpa. O co chodzi?

Donald Tusk znalazł się w kategorii „Ludzie czynu” („Doers”) na trzecim miejscu. „Politico” nazwało go „Ostoją” („The Bulwark”), doceniając jego rolę w zjednoczeniu opozycji i pokonaniu PiS. To właśnie Tusk, jako twarz liberalnych wartości i zwolennik silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej, doprowadził do historycznego zwycięstwa w ostatnich wyborach parlamentarnych.

Choć na pierwszym miejscu znalazł się… Władimir Putin, którego określono mianem „imperialisty”, obecność Tuska tuż za nim pokazuje, że premier odgrywa kluczową rolę w europejskiej polityce.

Trzaskowski: „Rewolucjonista” z ambicjami

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, to trzeci „Rewolucjonista” („Disrupter”) w zestawieniu. „Politico” widzi w nim „Tego, który przewraca kartę” („The Page-Turner”). To nie tylko zasługa modernizacji stolicy, ale również jego ambicji wykraczających poza Warszawę. Trzaskowski jest postrzegany jako nadzieja na nową generację polityki w Polsce i głos młodszego pokolenia wyborców.

Czy „rewolucjonista” z Warszawy ma szansę na jeszcze wyższe stanowiska? Jedno jest pewne – jego gwiazda świeci coraz jaśniej na europejskiej scenie.

Sikorski: „Marzyciel” i mistrz dyplomacji

Na liście nie mogło zabraknąć również Radosława Sikorskiego, który zajął szóste miejsce w kategorii „Marzyciele” („Dreamers”). „Politico” wyróżniło go za nieustępliwość w sprawach europejskiej polityki zagranicznej i jego zaangażowanie w relacje transatlantyckie. Sikorski jest jednym z najgłośniejszych głosów w Europie w kwestii wojny w Ukrainie i przyszłości Unii Europejskiej.

Polska w europejskiej czołówce

Obecność trzech Polaków w rankingu „Politico 28: Class of 2025” to dowód na rosnącą rolę Polski w Europie. Donald Tusk, Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski to politycy, którzy nie tylko kształtują krajową scenę polityczną, ale mają realny wpływ na europejską przyszłość.

Czy ich działania przyniosą Polsce większą siłę na arenie międzynarodowej? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – Polska polityka wkracza na salony Europy z nową energią!

