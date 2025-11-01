Połowa posłów PiS nie płaci na partię. Poznaliśmy dokładne informacje w tej sprawie

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-11-01 18:26

W ubiegłym roku prezes PiS Jarosław Kaczyński (76 l.) zarządził partyjną składkę. Krajowi posłowie co miesiąc mają przelewać tysiąc złotych, a eurodeputowani pięć razy tyle, żeby załatać dziurę wywołaną ograniczeniem subwencji. Okazuje się, że połowa parlamentarzystów nie płaci ostatnio zarządzonej przez władze partii kwoty

Konwencja programowa PiS w Katowicach

i

Autor: Art Service/ PAP
  • Partia PiS boryka się z problemami finansowymi, a połowa posłów nie uiszcza obowiązkowych składek.
  • Mimo zarządzenia Jarosława Kaczyńskiego, wielu parlamentarzystów zaniechało comiesięcznych wpłat w wysokości tysiąca złotych.
  • Skarbnik PiS ujawnia, dlaczego posłowie nie płacą i jakie są konsekwencje dla budżetu partii. Czy uda się odzyskać zaległości?

Niektórzy uznali, że nie trzeba płacić

Klub PiS liczy 188 posłów i 34 senatorów. Jeżeli więc każdego miesiąca mają oddawać na partię tysiąc złotych, z prostego rachunku wynika, że rocznie powinno się zebrać w ten sposób 2 664 000‬ złotych. Problem w tym, że nie wszyscy terminowo regulują swoje zobowiązania. Od zwycięskich dla PiS wyborów prezydenckich już połowa parlamentarzystów nie wykonuje przelewów, informuje nas skarbnik Prawa i Sprawiedliwości. - Po zwycięstwie Karola Nawrockiego niektórzy uznali chyba, że to już koniec, że nie ma żadnych bieżących potrzeb i przestali robić comiesięczne przelewy na tysiąc złotych – tłumaczy nam Henryk Kowalczyk.

Posłowie do końca roku mają uregulować zaległosći

Partyjny skarbnik nie ustaje jednak w staraniach by odmienić ten stan rzeczy. - Wysłałem maila do wszystkich, którzy zalegają z opłatą, dzwonię też z ponagleniami. Każdy zapewnia, że ureguluje te zaległości do końca roku dlatego nie chcę wymieniać ich z nazwiska. Potrzeby mamy ciągle duże. Np. spływają jeszcze rachunki za ostatni kongres, to może być wydatek rzędu 1,5-2 milionów złotych – zdradza nam były wicepremier w rządzie PiS.

Rocznie PiS otrzymuje z budżetu państwa koło 15 milionów złotych, to o 10 milionów mniej niż wynikało z wyniku osiągniętego przez tę partię w wyborach parlamentarnych. Władze partii zarządziły więc obowiązkową zbiórkę, która ma umożliwić funkcjonowanie w trudnym finansowo czasie.

Zobacz jak partyjne składki płacą eurodeputowani PiS. Znamy nazwiska tych, którzy mają największe zaległości!

2025_10_30_Warzecha Kontra Dobromir Sośnierz
QUIZ. Afery polityczne w Polsce. Nie tylko Rywin i Amber Gold. Pamiętasz, czym się bulwersowaliśmy?
Pytanie 1 z 10
No ale na początek nie może być niczego innego. Kim był Lew Rywin, w momencie wybuchu afery?
Polityka SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAROSŁAW KACZYŃSKI
HENRYK KOWALCZYK
PIS
SUBWENCJA PARTYJNA
SUBWENCJA