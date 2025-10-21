Europosłowie nie płacą na PiS. Niektórzy muszą przelać na partyjne konto nawet 50 tysięcy złotych

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-10-21 5:08

W ubiegłym roku prezes PiS Jarosław Kaczyński (76 l.) zarządził partyjną składkę. Krajowi posłowie co miesiąc mają przelewać tysiąc złotych, a eurodeputowani pięć razy tyle, żeby załatać dziurę wywołaną ograniczeniem subwencji. Okazuje się jednak, że krezusi z Brukseli niechętnie odpowiadają na wezwanie prezesa. Dominik Tarczyński (46 l.), Adam Bielan (51 l.), czy Michał Dworczyk (50 l.) w tym roku nie przelali jeszcze na konto PiS żadnych środków.

Dominik Tarczyński

i

Autor: Tomasz Radzik/Super Express Dominik Tarczyński
  • PiS mierzy się z problemami finansowymi po zmniejszeniu dotacji budżetowej o 10 milionów złotych.
  • Partia zarządziła obowiązkową zbiórkę wśród swoich członków, z europosłami zobowiązanymi do wpłacania 5 tysięcy złotych miesięcznie.
  • Niektórzy politycy, w tym Tarczyński, Dworczyk i Bielan, zwlekają z regulowaniem składek, co skarbnik partii tłumaczy "przejściową zwłoką".
  • Dowiedz się, kto jest w czołówce najlepiej wpłacających polityków PiS i jakie konsekwencje może mieć ta zbiórka dla partii.

PiS ma rocznie o 10 milionów mniej 

Rocznie PiS otrzymuje z budżetu państwa koło 15 milionów złotych, to o 10 milionów mniej niż wynikało z wyniku osiągniętego przez tę partię w wyborach parlamentarnych. Władze partii zarządziły więc obowiązkową zbiórkę, która ma umożliwić funkcjonowanie w trudnym finansowo czasie, Ze zrozumiałych względów poprzeczkę zawieszono najwyżej przed eurodeputowanymi. Co miesiąc mają oddawać partii 5 tysięcy złotych ze swojej pensji, a to oznacza, że w trakcie czteroletniej kadencji oddadzą prawie cały milion. Nic dziwnego, że niektórzy ociągają się z wykonaniem przelewów. Dominik Tarczyński, Michał Dworczyk i Adam Bielan w tym roku roku nie dokonali żadnych wpłat, albo przelali niewielkie środki, które nie zostały ujęte w partyjnym wykazie.

Skarbnik partii wyjaśnia szczegóły

Nikt demonstracyjnie nie odmawia wpłat. Wspomniani politycy zapewniali, że to przejściowa zwłoka i wszystko uregulują do końca kadencji. – mówi nam Henryk Kowalczyk (69 l.). Skarbnik PiS zwraca uwagę, że PO wyborach prezydenckich nastąpiło w partii pewne rozluźnienie. - Niektórzy pomyśleli nawet, że to już koniec. Nic bardziej mylnego. Dzwonię do nich, piszę SMS-y i przypominam – mówi Kowalczyk.

Oto prymusi prezesa Jarosława Kaczyńskiego:

Patryk Jaki (40 l.) – przelał na partyjne konto już 40 tysięcy złotych

Marlena Maląg (61 l.) – 30 tysięcy złotych

Anna Zalewska (60 l.) -30 tysięcy złotych

Tobiasz Bocheński (38 l.) - 30 tysięcy złotych

Poranny Ring VOD 2 17.10.2025
Quiz Sprawdź swoją wiedzę na temat PiS!
Pytanie 1 z 14
Kto założył partię Prawo i Sprawiedliwość?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIS
EUROPOSŁOWIE