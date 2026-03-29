PiS na czele, czyli kto ma największe zasięgi w sieci?

Najnowszy raport Res Futura pokazuje, że pod względem łącznej liczby interakcji na wszystkich platformach to Prawo i Sprawiedliwość jest niekwestionowanym liderem. W analizowanym tygodniu, od 22 do 28 marca, partii Jarosława Kaczyńskiego udało się wygenerować ponad 745 tys. reakcji (polubień, komentarzy i udostępnień). Ten wynik osiągnięto przy publikacji 550 postów. Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura, który przygotował analizę, wskazuje, że to właśnie PiS najskuteczniej angażuje swoich odbiorców w serwisach społecznościowych.

Główna partia opozycyjna wygrała także w kategorii tiktokowych virali. Nagranie zatytułowane „Dance! #Tusk #Niemiec #gosia #Dzieciok” zebrało niemal 244 tys. interakcji. Jak podkreślają autorzy raportu, ten jeden materiał odpowiadał za ponad 40 proc. całego tygodniowego wyniku Prawa i Sprawiedliwości na tej popularnej platformie. To pokazuje, jak duży wpływ na ogólne statystyki może mieć pojedynczy, dobrze przygotowany viral.

NAWROCKI KRZYCZY NA DZIENNIKARZA, AFERA W KŁODZKU I TYMIŃSKI U BRAUNA | Dudek o Polityce

Koalicja Obywatelska goni, ale stawia na dyskusję

Tuż za Prawem i Sprawiedliwością uplasowała się Koalicja Obywatelska. Formacja premiera Donalda Tuska, uzyskała blisko 558 tys. interakcji. Co ciekawe, osiągnęła ten wynik przy znacznie mniejszej liczbie postów – zaledwie 279. Oznacza to, że pojedynczy wpis KO generował średnio więcej zaangażowania niż post PiS. Jednak prawdziwa siła partii rządzącej leży gdzie indziej.

Analiza tego, jak wygląda polityka w social mediach, pokazuje, że treści publikowane przez Koalicję Obywatelską generują najwięcej dyskusji, nawet jeśli w ogólnych statystykach interakcji ustępują Prawu i Sprawiedliwości. Według raportu Res Futura, komentarze są znacznie lepszym wskaźnikiem kontrowersji i realnego zasięgu niż polubienia. W tej kategorii KO nie ma sobie równych. Dwa posty na Facebooku – jeden z udziałem premiera Donalda Tuska, a drugi rzecznika rządu Adama Szłapki – zebrały odpowiednio 8260 i 6244 komentarzy. Dla porównania, najpopularniejsze posty PiS z serii #TuskBankructwo generowały od 3 do 5,8 tys. komentarzy.

Kto jeszcze liczy się w grze? Konfederacja, Lewica i wielki nieobecny

Podium w rankingu interakcji zamyka Konfederacja z wynikiem około 383 tys. reakcji. Partia ta była jednak zdecydowanie najaktywniejsza, publikując aż 816 postów. Na kolejnych miejscach znalazły się Lewica (193 tys. interakcji) oraz partia Razem (124 tys. interakcji). Warto odnotować, że jeden z postów Lewicy na TikToku, dotyczący wypowiedzi posła Tomasza Treli o prezydencie Karolu Nawrockim, wygenerował ponad 2,5 tys. komentarzy, co autorzy raportu określili jako "bardzo wysoki wynik jak na TikTok".

Zestawienie pokazuje również, kto w cyfrowym świecie praktycznie się nie liczy. Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 Szymona Hołowni osiągnęły bardzo niskie wyniki – odpowiednio 47 tys. i 23 tys. interakcji.

QUIZ. W którym województwie urodził się ten znany polski polityk? Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od prezydenta. W którym województwie urodził się Karol Nawrocki? Pomorskim Zachodniopomorskim Kujawsko-pomorskim Następne pytanie