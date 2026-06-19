Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Powodem jest zgoda prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek wojskowych nazwy „Bohaterów UPA”.

Politycy KO i Lewicy krytykują decyzję, mówiąc o korzyściach dla Rosji.

PiS i Konfederacja otwarcie poparły ruch prezydenta.

Nawrocki odebrał Zełenskiemu najwyższe polskie odznaczenie

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, że po konsultacjach z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu najwyższego polskiego odznaczenia państwowego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Jak wyjaśnił, bezpośrednim powodem była zgoda ukraińskiego przywódcy na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy „Bohaterów UPA”. Zdaniem Nawrockiego taki krok jest nie do pogodzenia z polską pamięcią historyczną i szacunkiem wobec ofiar zbrodni wołyńskiej.

Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego w kwietniu 2023 roku z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Odznaczenie przyznano mu za rozwijanie współpracy polsko-ukraińskiej oraz działania na rzecz bezpieczeństwa i pokoju w Europie.

Politycy KO i Lewicy alarmują: „Putin otwiera szampana”

Decyzja prezydenta natychmiast wywołała reakcje polityków koalicji rządzącej. Europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń skomentował sprawę bardzo krótko, ale wyjątkowo dosadnie.

Putin otwiera szampana – napisał w mediach społecznościowych.

Jeszcze ostrzej zareagowała europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Nie miał odwagi jako prezydent odwiedzić Kijowa. Może teraz znajdzie odwagę i pojedzie po ten order? – stwierdziła.

Krytycznie o decyzji wypowiedział się także poseł KO Adrian Witczak. Jego zdaniem odebranie odznaczenia nie rozwiązuje problemów w relacjach między Warszawą a Kijowem.

Zabieranie orderów nie zastąpi dyplomacji. Jeśli prezydent Nawrocki zamieni relacje z Ukrainą na polityczny teatr i działania pod kamery, to osłabieni będą nasi sojusznicy, a zadowolona będzie Moskwa. Kreml od lat żyje z podziałów i konfliktów między państwami naszego regionu – ocenił polityk.

Wiceminister z Polski 2050: „To niedobre działanie”

Do sprawy odniósł się również wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050. W rozmowie z TVP Info ocenił, że decyzja Karola Nawrockiego nie służy polskiej polityce zagranicznej i pojawia się w bardzo trudnym momencie relacji z Ukrainą.

Obóz prezydencki i opozycja starają się w polityce zagranicznej w tych bardzo niestabilnych czasach wkładać rządowi, mówiąc kolokwialnie, kij w szprychy – stwierdził.

Szeptycki podkreślał jednocześnie znaczenie współpracy z Ukrainą w kontekście bezpieczeństwa regionu i planowanej odbudowy kraju po wojnie.

Krytycznie do decyzji prezydenta odniósł się również marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jego zdaniem skutki sporu mogą wykraczać daleko poza politykę historyczną i uderzyć w interesy gospodarcze Polski.

– Decyzja Karola Nawrockiego w obronie polskiej historii, pamięci i symboli najbardziej ucieszy Niemców, którzy na skutek najnowszej eskalacji w stosunkach polsko-ukraińskich przejmą jeszcze więcej kontraktów na odbudowę Ukrainy – napisał na platformie X.

Hołownia zwrócił uwagę również na planowaną w przyszłym tygodniu konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku, podkreślając, że pogorszenie relacji z Kijowem może utrudnić współpracę gospodarczą między oboma krajami.

PiS i Konfederacja chwalą prezydenta

Po przeciwnej stronie politycznego sporu znaleźli się przedstawiciele opozycji. Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen nie krył zadowolenia z decyzji prezydenta.

Brawo Panie Prezydencie! Szkoda, że tak późno – napisał.

Na słowa Hołowni odpowiedział wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.

– Kijów liczy się wyłącznie z tym, co robią silni, a nie co czują słabi. Może się to podobać lub nie, natomiast warto brać fakty pod uwagę – napisał polityk.

Decyzję Karola Nawrockiego pochwalił także były minister edukacji i wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.

– Pamięć o zbrodni wołyńskiej nie może być pomijana ani relatywizowana. Polska ma prawo i obowiązek domagać się prawdy historycznej oraz godnego upamiętnienia ofiar. Partnerstwo z Ukrainą ma sens wyłącznie wtedy, gdy opiera się na wzajemnym szacunku, a nie selektywnej pamięci – napisał na platformie X.

Podobnie sprawę ocenił poseł PiS Jacek Sasin.

Słuszna decyzja! Nie będzie najwyższego polskiego odznaczenia dla kogoś, kto gloryfikuje zbrodniarzy z UPA i depcze pamięć ofiar Wołynia. Polska ma swoją godność – nigdy nie klęka – stwierdził były wicepremier.

Spór o historię wraca ze zdwojoną siłą

Źródłem konfliktu jest decyzja Wołodymyra Zełenskiego z końca maja. Prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię „Bohaterów UPA”, argumentując, że ma to służyć podtrzymywaniu historycznych tradycji ukraińskiego wojska oraz docenieniu żołnierzy walczących o niepodległość kraju.

W Polsce temat wywołał jednak ogromne emocje. Dla polskiej strony działalność Ukraińskiej Powstańczej Armii pozostaje nierozerwalnie związana ze zbrodnią wołyńską z 1943 roku, w której zginęły dziesiątki tysięcy Polaków.

Różnice w ocenie historii od lat są jednym z najtrudniejszych tematów w relacjach Warszawy i Kijowa. Decyzja Karola Nawrockiego sprawiła jednak, że spór ponownie znalazł się w centrum politycznej debaty i stał się kolejnym polem konfliktu między obozem rządzącym a Pałacem Prezydenckim.

Sam Karol Nawrocki podkreśla, że odebranie Orderu Orła Białego ma być „sygnałem ostrzegawczym” dla władz w Kijowie. Prezydent zapewnił, że Polska będzie konsekwentnie bronić swoich interesów, pamięci historycznej i symboli państwowych, a do Ukraińców zaapelował o „powrót na drogę prawdy i wzajemnego szacunku”. Według władz Ukrainy decyzja polskiego prezydenta jest jednak strategicznym błędem, na którym może skorzystać jedynie Rosja.

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