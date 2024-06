Politycy o euro w Polsce. Takie mają wizję. Jakie widzą szanse i zagrożenia? Podsumowanie "Debaty Europejskiej"

W ostatniej przedwyborczej "Debacie Europejskiej" zorganizowanej przez "Super Express" pojawili się przedstawiciele siedmiu komitetów wyborczych. Do dyskusji stanęli przedstawiciele: Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Trzeciej Drogi, Konfederacji, Lewicy, Plexitu i Bezpartyjnych Samorządowców. W rozmowie uczestniczyli więc: Beata Kempa - Prawo i Sprawiedliwość, Michał Wawrykiewicz - Koalicja Obywatelska, Andrzej Szejna - Lewica, Sławomir Ćwik - Polska 2050, Krystian Kamiński - Konfederacja, Oskar Kida - Bezpartyjni Samorządowcy oraz Stanisław Żółtek - Polexit. Pierwszym tematem, który został podjęty w czasie debaty była kwestia wprowadzenia w Polsce euro. Pytanie, na które odpowiadali wszyscy uczestnicy rozmowy dotyczyło tego, czy Polska może sobie pozwolić na to, by zostać poza strefą euro. Przywołany został też sondaż, w którym aż 57 proc. osób odpowiedziało, że Polska nie powinna wchodzić do strefy euro. Zdanie uczestników debaty były podzielone. Przeciwko wejściu do strefy euro byli przedstawiciele Polexitu oraz Konfederacji, natomiast reprezentanci Trzeciej Drogi oraz Koalicji Obywatelskiej byli "za" przyjęciem euro. Przedstawiciel Bezpartyjnych Samorządowców przyznał, że należy to ludzie powinny wyrazić w referendum, czy należy przyjąć euro. Zaś przedstawicielka ZP, a konkretnie Suwerennej Polski, że istnieje ryzyko wzrostu cen, a polską gospodarkę należy bronić. Poruszone zostały także inne ważne tematy, m.in. sprawy energetyki, wiatraki, ekologia, a także CPK i jego znaczenie.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się w dniach 6–9 czerwca 2024 r i każdy kraj UE sam zdecyduje, w którym lub w których z tych dni będzie można zagłosować. W Polsce data wyborów do PE to 9 czerwca (niedziela). Polska jest podzielona na 13. okręgów wyborczych, wybieranych jest w naszym kraju 53 europosłów. Oto lista kandydaci do europarlamentu 2024.