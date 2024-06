"Debata Europejska" na tydzień przed wyborami! RELACJA NA ŻYWO

Punktualnie o godzinie 20.00 rozpocznie się ostatnia "Debata Europejska" przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które zaplanowano na niedzielę, 9 czerwca. Tym razem w naszym studiu będą przedstawiciele komitetów, którym udało się zarejestrować listy wyborcze we wszystkich, trzynastu okręgach. Widzowie będą mogli zatem zobaczyć polityków, którzy reprezentują Koalicję Obywatelską, Prawo i Sprawiedliwość, Trzecią Drogę, Konfederację, Lewicę, Polexit i Bezpartyjnych Samorządowców. Oto dokładne zasady: debata zostanie podzielona na cztery rudny. W pierwszej każdy z uczestników będzie odpowiadał na to samo pytanie, dotyczące kwestii euro, czyli choćby jego wprowadzenia i związanych z tym wszelkich za i przeciw. W drugiej uczestnicy będą zadawać sobie wzajemnie po trzy pytania, mogą to być pytania dotyczące dowolnej tematyki. Runda trzecia to losowanie z puli 20 wcześniej nadesłanych przez widzów pytań, a runda czwarta to podsumowanie. Debatę poprowadzi Tomasz Walczak.

W "Debacie Europejskiej" wezmą udział: Beata Kempa, Michał Wawrykiewicz, Andrzej Szejna, Sławomir Ćwik, Krystian Kamiński, Oskar Kida, Stanisław Żółtek. Zapraszamy do naszej relacji na żywo.

