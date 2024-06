Ostre spięcie! Kempa krótko do polityka Trzeciej Drogi: "Donosiliście na Polskę!". Padły słowa o "pożytecznych idiotach"

Michał Wawrykiewicz kandydujący do PE z listy Koalicji Obywatelskiej zadając pytanie powiedział, że przez lata rząd Zjednoczonej Prawicy, czyli PiS i Suwerennej Polski niszczył praworządność w Polsce, a zostało to potwierdzone wyrokami. Zapytał on więc Beatę Kempę dlaczego tak było. Zdaniem eurposłanki to przez, jak się wyraziła "dęte rezolucje przeciw Polsce". - Dlatego, że tacy ludzie jak pan i pana koledzy regularnie donosiliście na Polskę, na forum Parlamentu Europejskiego. Nie spełniliście żadnego kamienia milowego, decyzja była polityczna. A wy byliście pożytecznymi idiotami, skarżąc na Polskę prze 5 lat. Było mi za was tam wstyd. Cała awantura o praworządności, która była wywołana była obliczona na to, by Zjednoczona Prawica nie miał rządów w Polsce. Było to na to obliczone. Ile przetrwacie? Mam nadzieje, że krótko będziecie trwali w tej koalicji 13 grudnia. (...) Ostrzegam przed donoszeniem na Polskę - powiedziała stanowczo polityczka.

Wawrykiewicz odparł, że nie zamierza reagować na słowa o "pożytecznych idiotach", ale wyroki europejskich trybunałów potwierdziły jednoznacznie, że naruszenia praworządności miały miejsce i wszelkie instytucje międzynarodowe to potwierdziły. - To, co mówi PiS i pani Kempa nie miało racji bytu. Niestety, to przez PiS Polska przez długi czas nie korzystała z funduszy europejskich.

