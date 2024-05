Ostatnia "Debata Europejska" przed wyborami do PE. Oto skład uczestników

W niedzielę 2 czerwca odbędzie się ostatnia debata z cyklu "Debat Europejskich", które organizuje "Super Express". Do udziału w debacie zaprosiliśmy przedstawicieli siedmiu komitetów: Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Trzeciej Drogi, Konfederacji, Lewicy, Plexitu i Bezpartyjnych Samorządowców. To komitety, którym udało się wystawić listy wyborcze we wszystkich 13. okręgach wyborczych w Polsce.

Debata zostanie podzielona na cztery rudny. W pierwszej każdy z uczestników będzie odpowiadał na to samo pytanie, dotyczące kwestii euro, czyli choćby jego wprowadzenia i związanych z tym wszelkich za i przeciw. W drugiej uczestnicy będą zadawać sobie wzajemnie po trzy pytania, mogą to być pytania dotyczące dowolnej tematyki. Runda trzecia to losowanie z puli 20 wcześniej nadesłanych przez widzów pytań, a runda czwarta to podsumowanie. Spotkanie poprowadzi Tomasz Walczak, dziennikarz i prowadzący program „Raport Walczaka”.

Oto skład gości ostatniej debaty:

Beata Kempa - Prawo i Sprawiedliwość

Michał Wawrykiewicz - Koalicja Obywatelska

Andrzej Szejna - Lewica

Michał Gramatyka - Polska 2050

Krystian Kamiński - Konfederacja

Oskar Kida - Bezpartyjni Samorządowcy

Stanisław Żółtek - Polexit