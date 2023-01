Politolog Kazimierz Kik ostrzega Hołownię. Sojusz z PO to koniec Polski 2050

Co się stało?

PiS liderem sondażu wyborczego. Ponad 30 procent poparcia. Kto jeszcze wszedłby do Sejmu?

Wszystkie warianty na stół

Nie milkną echa konfliktu między PO i Polską 2050. Szymon Hołownia, lider Polski 2050, nie odpowiedział na ultimatum Donalda Tuska i nie zdecydował się na jasną deklarację o pójściu do wyborów wspólnie z KO. Zamiast tego postanowił jeszcze „przeanalizować możliwe opcje”. - „Na stole powinny być teraz wszystkie listy, wszystkie opcje, od jednej listy do samodzielnych startów – tak Hołownia uzasadnił swoje stanowisko.

Dla partii Tuska, która chce już dziś zdobyć wyborczą przewagę nad PiS, jest to poważny kłopot. – Prawdopodobieństwo stworzenia jednej listy jest bliskie zeru – ocenił wczoraj w „Expressie Biedrzyckiej” Sławomir Neumann (55 l.), poseł KO. W możliwość porozumienia między PO i Polską 2050 wątpi też inny poseł KO Jerzy Borowczak (66 l.), choć podkreśla, że wszystko zależy od przyszłych sondaży wyborczych.

– Hołownia dziś jest trzecią siłą, więc się stawia, ale myślę, że za wszystko odpowiada jego zaplecze złożone z byłych polityków PO, Nowoczesnej i Lewicy – twierdzi Borowczak. - To interesowni ludzie, którzy mają w ruchu Hołowni zagwarantowane pierwsze miejsca na listach i wiedzą, że przy wspólnej liście takiej okazji może nie być. Pozostaje apelować do wyborców, aby zagłosowali na partię, która ma realną możliwość wygranej z PiS, a nie podzieli losu ugrupowania Pawła Kukiza (60 l.) czy Janusza Palikota (59 l.) – dodaje poseł PO, wątpiąc w powodzenie partii Hołowni.

Krzysztof Śmiszek o wspólnej liście opozycji: Możliwe są różne scenariusze

PSL i Lewica też nie chciały iść z PO

Jedną z osób z zaplecza Polski 2050, o których wspomina Borowczak jest Paulina Hennig-Kloska (46 l.), była członkini Nowoczesnej, dziś wiceszefowa Polski 2050. – Wszystkie scenariusze są wciąż na stole – podkreśla w rozmowie z nami, nie przekreślając utworzenia jednej listy z KO. Dlaczego partia Hołowni zwleka z tą decyzją? – Najpierw zapytajcie o to PSL, który dawno temu skreślił możliwość dołączenia do KO, a także Lewicy, której członkowie odrzucają start z Tuskiem – odpowiada Hennig-Kloska.

Polacy wskazali, kto ma zostać premierem, gdy PiS straci władzę. To musi zaboleć Tuska

Zapytaliśmy eksperta. – Wejście Szymona Hołowni w układ i sojusz z PO pod wodzą Tuska oznacza wchłonięcie przez szefa PO ruchu Polska 2050. Hołownia ma rację i rację mają także ci, którzy nie chcą wchodzić w alians z PO, aby układać jedną listę. To PO jest największym graczem na opozycji i to ona będzie rozgrywać mniejsze, mniej doświadczone partie, w tym ruch Hołowni. Prędzej czy później pójście z Tuskiem do wyborów będzie oznaczać wchłonięcie Polski 2050 przez dominującą Platformę - przekonuje politolog Kazimierz Kik. ABR, KS

