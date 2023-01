i Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express Donald Tusk

cios w serce lidera PO

Polacy wskazali, kto ma zostać premierem, gdy PiS straci władzę. To musi zaboleć Tuska

Wydawało się, że po tym jak zdecydował się porzucić sute apanaże w polityce europejskiej i wrócił do kraju, by wyzwolić Polskę z jarzma rządów PiS, naturalną koleją rzeczy będzie, że po wygranych wyborach to on powróci na stanowisko premiera. Cóż... Jak się okazuje, za taką wersją przyszłości jest niewielka część Polaków! W najnowszym sondażu pytani oni byli, kto miałby zostać premierem w wypadku zwycięstwa opozycji. Zarówno wynik Tuska, jak i jego strata do lidera, dają do myślenia!