Polemika Donaldów! Tusk odnosi się do słów Trumpa, "jest dokładnie przeciwnie"

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył w środę, że "Unia Europejska została utworzona po to, aby oszukać Stany Zjednoczone". - Taki jest jej cel i wykonali dobrą robotę. Ale teraz ja jestem prezydentem - stwierdził zaskakująco republikanin. Mówił to, zapowiadając przy okazji nałożenie cła w wysokości 25 proc. na towary importowane z Unii Europejskiej. Taryfy te mają dotyczyć m.in. samochodów. - Podjęliśmy decyzję, ogłosimy ją wkrótce i będzie to, ogólnie rzecz biorąc 25 proc., i to będzie dotyczyło samochodów i wszystkich rzeczy - mówił. Dodawał przy tym, że w jego ocenie Unia Europejska "wykorzystuje USA w inny sposób". - Nie przyjmują naszych samochodów, nie przyjmują właściwie naszych produktów rolnych, z wielu różnych powodów. A my wszystko przyjmujemy i mamy deficyt na 300 mld z Unią Europejską - przekonywał.

Na jego słowa postanowił zareagować m.in. polski premier Donald Tusk. Zamieścił on swój wpis (napisany w języku angielskim) w tej sprawie na platformie X (dawniej Twitter), należącej do bliskiego współpracownika Trumpa, Elona Muska. - UE nie została utworzona, aby kogokolwiek oszukać. Wręcz przeciwnie - napisał. - Została utworzona, aby utrzymać pokój, budować szacunek między naszymi narodami, tworzyć wolny i uczciwy handel oraz wzmacniać naszą transatlantycką przyjaźń. Tak po prostu - dodał.

Wpis Tuska wyglądał następująco:

The EU wasn’t formed to screw anyone. Quite the opposite. It was formed to maintain peace, to build respect among our nations, to create free and fair trade, and to strengthen our transatlantic friendship. As simple as that. 🇪🇺🇺🇸— Donald Tusk (@donaldtusk) February 27, 2025

