Anna Maria Żukowska na wizji tak nazwała ofiary rzezi wołyńskiej! Nie zamierza przepraszać!

Szokujące słowa Żukowskiej

Anna Maria Żukowska była w środę gościem programu "Kropka nad i" w TVN24. Posłanka Lewicy dyskutowała z Krzysztofem Bosakiem na temat sytuacji na Ukrainie oraz działań podejmowanych przez administrację prezydenta USA w celu wynegocjowania pokoju. Na pytanie prowadzącej, czy Polska powinna dalej pomagać Ukrainie, poseł Konfederacji ocenił, że nasz kraj powinien w większym stopniu podchodzić do sprawy w sposób transakcyjny. Żukowska zapytała wówczas, czego wicemarszałek Sejmu oczekiwałby od Kijowa, na co Bosak stwierdził, że ustawy, która odblokowałaby ekshumacje na Wołyniu. Polityk Lewicy wyraziła wątpliwość, czy podczas działań wojennych można prowadzić prace ekshumacyjne, na co Bosak wskazał, że w trakcie obecnej wojny były prowadzone takie działania.

To wtedy z ust Żukowskiej padły wstrząsające słowa:

- Jeżeli jest to dla pana rodzaj transakcji, żeby handlować starymi trupami za bardziej świeże, to po prostu jest obrzydliwe

Nawet jej brew nie drgnęła, kiedy manipulowała opinią publiczną:- Czego by Pan oczekiwał?- Ekshumacji- Ekshumacje w czasie wojny?- Niemcy przeprowadzają- To przed wojną- W takcie wojny- Niektóre przeprowadzano@krzysztofbosak vs @AM_Zukowska pic.twitter.com/a4ISCR8O4e— Wolność__Słowa (@WolnoscO) February 26, 2025

W wywiadzie dla RMF FM do słów tych nawiązał Tomasz Terlikowski. - Pani poseł, czy to jest odpowiedni język, żeby o niepochowanych ofiarach rzezi wołyńskiej mówić jako o "starych trupach"? – zapytał. – A to jest odpowiedni, żeby handlować ofiarami rzezi wołyńskiej? – odpowiedziała. - Czy ten język nie jest obrzydliwy? Mówienie o ludziach, którzy wciąż się niepochowani, po tylu latach, powiedzenie jako o "jeszcze starszych trupach", to nie jest obrzydliwe? – nie odpuszczał prowadzący. – Porównanie do tych, które jeszcze są świeże, bo giną na polach wojennych w Ukrainie. Chodzi o tę paralelę – usłyszeliśmy w odpowiedzi.

– Nie przeprosi pani za te słowa? – zapytał Terlikowski. – To określenie adekwatne do tego, co Konfederacja zamierza zrobić w ramach polityki historycznej, pomocy Ukrainie, której tak naprawdę nie chce – odparła Żukowska.

Słowa posłanki na platformie X w dosadnych słowach skomentował były premier Leszek Miller:

"Stare trupy" - leżą, "młode trupy" - siedzą (po prawej stronie Bosaka) https://t.co/VUgHyvmFjh— Leszek Miller (@LeszekMiller) February 26, 2025

