Polacy zdradzili, co tak naprawdę sądzą o rządzie Tuska! Te wieści mogą zaboleć

Popularna sondażownia kolejny raz zapytała Polaków, jak oceniają rząd Donalda Tuska oraz postać samego premiera. Dane pokazują, że działalność rządu dobrze ocenia 45 proc. badanych i jest to wzrost o 5 pkt proc., jako „źle” ocenia go 41 proc. (spadek o 1 pkt proc.), a 14 proc. respondentów – o 4 pkt proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu – wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Byłaby to dobra wiadomość dla szefa rządu, ponieważ zadowolonych z tego, że to Donald Tusk stoi na czele rządu, jest 43 proc. badanych i jest to minimalny wzrost – o 2 proc. w porównaniu do stycznia – gdyby nie fakt, że niechęć do Donalda Tuska wciąż plasuje się na wysokim poziomie. Dezaprobatę względem szefa rządu deklaruje aż 47 proc. ankietowanych. Natomiast 10 proc. badanych nie ma w tej sprawie zdania.

Jak podaje CBOS, Tusk, podobnie jak cały rząd, jest najlepiej odbierany przez osoby o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym: z wyższym wykształceniem o miesięcznych dochodach per capita wynoszących od 3000 zł do 3999 zł lub więcej oraz mieszkańców największych miast. Zadowolenie z premiera najczęściej deklarują kadra kierownicza i specjaliści, średni personel, technicy, właściciele firm, a także uczniowie oraz studenci.

Dezaprobatę wobec premiera najczęściej wyrażają natomiast osoby w wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym oraz zasadniczym zawodowym. Badani są najczęściej źle sytuowani, szczególnie deklarujący miesięczne dochody per capita poniżej 1500 zł, to mieszkańcy wsi oraz badani w wieku 65+. Co ciekawe, niezadowoleni z premiera szczególnie często są rolnicy, a także większość ankietowanych robotników, emerytów, rencistów oraz osób bezrobotnych lub niepracujących z innych powodów.

Według CBOS zadowolenie z premiera wyraża większość osób deklarujących lewicowe przekonania polityczne, ale także ponad połowa określających swoje poglądy jako centrowe. Dezaprobatę wobec szefa rządu wyraża trzy czwarte badanych o orientacji prawicowej. Ponadto, wskazano w sondażu, że im rzadszy udział w praktykach religijnych, tym częstsza aprobata premiera – i odwrotnie. Jak zaznacza sondażownia, w ciągu ostatniego miesiąca stosunek do rządu zauważalnie się poprawił. W opiniach o rządzie przeważają oceny pozytywne, natomiast w odbiorze samego premiera nadal nieco częściej wybrzmiewa krytycyzm niż aprobata.

– Początek funkcjonowania nowej koalicji rządowej był dość nietypowy ze względu na wyjątkowo duże napięcia polityczne towarzyszące zmianie władzy oraz kontrowersje, jakie wzbudziły już pierwsze działania rządzących, choćby w sprawie mediów publicznych. Obecnie temperatura sporu politycznego nieco opadła, a społeczny odbiór rządzącego gabinetu poprawił się. W ostatnich tygodniach zmniejszył się odsetek przeciwników rządu i poprawiły się oceny jego działań. Polepszyły się także notowania samego premiera. Nadal jednak Donald Tusk, inaczej niż cały rząd, ma nieco większą grupę przeciwników niż zwolenników –podsumowuje CBOS.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 8 do 18 lutego 2024 r. na próbie liczącej 994 osób.