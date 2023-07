Polacy żądają od Tuska, Hołowni i Mentzena: ujawnijcie swoje majątki!

Bosak stawia warunek migrantom. „Jak ktoś chce przyjechać do Polski, to ma się uczyć języka polskiego”

Osoby pełniące funkcje publiczne, w tym posłowie i senatorowie, raz w roku składają oświadczenia majątkowe, w których opisują swoje zarobki, oszczędności. nieruchomości i samochody. W październikowych wyborach na listach wyborczych pojawią się nazwiska liderów partii, którzy nie są posłami, więc nic nie wiemy o ich dochodach. Chodzi m.in o Donalda Tuska, przewodniczącego KO, Szymona Hołownię, szefa Polski 2050 oraz Sławomira Mentzena, współprzewodniczącego rady liderów Konfederacji.

Zapytaliśmy Polaków, czy ci politycy powinni przedstawić opinii publicznej oświadczenia majątkowe. Okazuje się, że zdecydowana większość ankietowanych (74 proc.) odpowiedziało twierdząco.

Prof. Antoni Dudek, politolog, też jest zwolennikiem jawności majątków. - Dołączam się do tych 74 proc. ankietowanych, ale pamiętajmy, że nie ma prawnego obowiązku publikacji oświadczeń przez tych polityków. Wszystko zależy od ich woli. Jeżeli jeden z nich to zrobi, to pozostali będą w trudnej sytuacji, bo jeśli nie opublikują oświadczeń, pojawi się pytanie: co mają do ukrycia?. Ten, który zdecyduje się na to pierwszy,zyska – przewiduje prof. Dudek.

Badanie wykonano w dniach 30.06 – 2.07 na próbie 1042 dorosłych Polaków.

