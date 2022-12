i Autor: EASTNEWS(2), Piotr Grzybowski/Super Express

Oni nie mają powodów do dumy!

Polacy wybrali najgorszego polityka 2022 roku. Zaskoczeni „zwycięzcą”?

Koniec roku to czas podsumowań, także tych politycznych. Warto zatem spojrzeć wstecz, by móc wyciągnąć wnioski z przeszłości. Dotyczy to także polityków, którzy w 2022 roku wywarli najgorsze wrażenie na Polakach. Szczególnie pierwsza trójka powinna zmienić coś w swoim postępowaniu.