Polacy wskazali ulubionych prezenterów telewizyjnych. Są też gwiazdy TVP

Zmiany w mediach publicznych, które przeprowadził nowy minister kultury, wywołały prawdziwą burzę. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zaczęli protestować w siedzibach TVP, PAP i Polskiego Radia, a Jarosław Kaczyński (który także uczestniczył w protestach) wezwał swoich zwolenników do wzięcia udziału w wielkim proteście pod Sejmem, w obronie Telewizji Polskiej, 11 stycznia. Co ciekawe, jeszcze przed zmianami w Telewizji Polskiej, Polaków zapytano o ulubionych prezenterów. I choć podium zajmują dziennikarze z prywatnych stacji, to i tak w rankingu znaleźli się prezenterzy TVP. Oto dokładny ranking:

1. Bogdan Rymanowski (Polsat)

2. Anita Werner (TVN)

3. Piotr Kraśko (TVN)

4. Monika Olejnik (TVN)

5. Danuta Holecka (TVP)

6. Dorota Gawryluk (POLSAT)

7. Konrad Piasecki (TVN)

W środowym komunikacie ministra kultury i dziedzictwa narodowego, przekazanym na platformie X (dawniej Twitter), napisano: "w związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A

