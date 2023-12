Kaczyński powinien odejść. Nawet część wyborców PiS nie chce żeby stał na czele tej partii

Kadencja Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku prezesa PiS upływa w 2014 roku. Nowy przywódca partii, jak przewiduje jej statut, zostanie wyłoniony na kongresie. - Jeżeli nie będzie nadzwyczajnych wydarzeń, to tak zostanie to przeprowadzone – mówił Jarosław Kaczyński (74 l.) w listopadowym wywiadzie dla PAP. Z zamówionego przez nas badania wynika, że realizacji tego scenariusza oczekuje zdecydowana większość Polaków. Zwolenników pozostania prezesa PiS na stanowisku jest mniej niż wyborców tej partii. - To elektorat Prawa i Sprawiedliwości, ale wyraźnie brakuje koło 10 punktów procentowych. Być może chodzi o to, że Jarosław Kaczyński jest przez nich obciążany winą za utratę władzy przez PiS. Pewnie uważają też, że powinien się wycofać z powodu wieku i składanych już deklaracji. - mówi profesor Henryk Domański, socjolog. Kaczyński stoi na czele PIS od 2003 roku, wcześniej prezesem partii był jego brat bliźniak Lech Kaczyński (61† l.).

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 17.12.2023 roku metodą CAWI na próbie 1033 dorosłych Polaków.

i Autor: SE Czy Jarosław Kaczyński powinien pozostać prezesem PiS? TAK 25% NIE 58% Nie wiem/trudno powiedzieć 17% Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu"