Polacy, wiedzą o co chodzi w systemie kaucyjnym, ale część nas obawia się jednego

50 groszy do zwrotu

Od dziś wybrane napoje w puszkach i plastikowych butelkach objęte są systemem kaucyjnym, czyli przy kasie w sklepie uiścimy kaucję (50 groszy), którą będzie można później odzyskać. Po nowym roku do systemu dołączą szklane butelki (1 zł kaucji). Sondaż Instytutu Badań Pollster wskazuje, że 92 proc. Polaków słyszało o nowym systemie. Z kolei na pytanie, na czym system będzie polegał, większość z nas (78 proc.) słusznie odpowiada, że będziemy wymieniać puste opakowania na gotówkę lub bony.

Boimy się podwyżek

Jednak aż dla 41 proc. badanych system kaucyjny kojarzy się z kaucją lub zwiększoną opłatą za napoje. Wiceminister klimatu i środowiska, Anita Sowińska, odniosła się do zarzutów o potencjalny wzrost cen napojów w jednym z wywiadów. Stwierdziła, że system kaucyjny nie jest podatkiem ani dodatkową opłatą. - Kaucja to zwrotny depozyt, który wraca do konsumenta po oddaniu opakowania. Na paragonie będzie wyraźnie oddzielona od ceny produktu, a na półkach ceny napojów pozostaną bez zmian – zapewniła Sowińska.

1 października rozpoczyna się butelkowa rewolucja. Wszystko, co musisz wiedzieć o systemie kaucyjnym

Ekonomiści podkreślają zaś, że wprowadzenie systemu może podwyższyć nieznacznie ceny napojów (o kilkanaście groszy), ponieważ producenci napojów i sklepy mają dodatkowe koszty zbiórki butelek i puszek.

Jeśli chodzi o pozostałe odpowiedzi w naszym sondażu, to 20 proc. ankietowanych jest świadomych, że w systemie kaucyjnym będą funkcjonowały automaty/ butelkomaty/ wyznaczone punkty zwrotu. 6 proc. wie, że pojawi się oznakowanie butelek a kolejne 6 proc. z nas obawia się utrudnień, jakie się pojawią. 4 proc. Polaków jest świadomych, że system kaucyjny oznacza recykling i ochronę środowiska, zaś 2 proc. z nas ma jeszcze inne skojarzenia z systemem.

Gotówka albo bon

System kaucyjny, wprowadzony w Polsce, ma na celu zwiększenie poziomu recyklingu i ograniczenie odpadów opakowaniowych. Konsumenci, płacąc kaucję (50 gr za puszki i butelki plastikowe, 1 zł za szklane), są zachęcani do zwrotu opakowań, co przyczynia się do ochrony środowiska. Po oddaniu pustych opakowań kaucja jest zwracana w formie gotówki lub bonów. System, choć budzi obawy o wzrost cen, jest krokiem w stronę zrównoważonej gospodarki i może wpłynąć na zmniejszenie ilości odpadów.

Opisane w artykule badania zostały wykonane w dniach 27-28 września metodą CAWI na próbie 1026 dorosłych Polaków.

