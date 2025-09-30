1 października rozpoczyna się butelkowa rewolucja. Wszystko, co musisz wiedzieć o systemie kaucyjnym

Jaki jest cel rewolucji?

System kaucyjny jest odpowiedzią na rosnące problemy z odpadami opakowaniowymi i ma na celu zwiększenie poziomu recyklingu. Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska, pozwoli on na ponowne wykorzystanie surowców, redukcję zanieczyszczenia środowiska i oszczędność zasobów naturalnych. Na przykład, szklana butelka wielokrotnego użytku może wracać na rynek nawet kilkanaście razy.

Jak będzie działał system kaucyjny?

Kaucja za opakowanie jest doliczana do ceny napoju przy zakupie, a następnie będzie zwracana po oddaniu pustego opakowania. Chodzi głównie o butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów i puszki aluminiowe lub stalowe do 1 litra, które są objęte systemem od 1.10. Z kolei szklane butelki wielorazowe (np. po piwie) zostaną objęte systemem od 2026 r.

Które opakowania będą „kaucyjne”?

Kaucja będzie oznaczona specjalnym znakiem (logotypem systemu) na opakowaniu, co ułatwi ich identyfikację. Zwracana butelka lub puszka nie może być zniszczona (np. zgnieciona) i musi mieć kod kreskowy na etykiecie.

Ile pieniędzy odzyskamy?

Za butelkę plastikową (do 3 l) lub puszkę (do 1 l) dostaniemy zwrot 50 groszy. Za butelkę szklaną wielokrotnego użytku (do 1,5 l) 1 zł.

Jak zwrócić butelkę?

W dużych sklepach (powyżej 200 mkw.) system zbiórki opakowań jest obowiązkowy. Przy sklepach pojawią się automaty zwrotne (będą też instalowane w centach handlowych i na stacjach paliw). W mniejszych sklepach system będzie obowiązywał jeśli placówka oferuje napoje w butelkach szklanych wielokrotnego użytku (np. piwo). Pozostałe sklepy (nie sprzedające piwa) nie mają obowiązku przystępować do systemu, chociaż mogą to zrobić.

Czy muszę zwrócić butelkę lub puszkę?

Nie ma takiego obowiązku, ale wówczas przepadnie opłaca już kaucja.

Czy zawsze dostanę gotówkę?

Zwrot kaucji może być w gotówce lub w bonie rabatowym. Jeśli automat wyda nam właśnie bon, będzie można zamienić go na gotówkę w kasie sklepu objętego systemem kaucyjnym.

