Polacy powiedzieli co sądzą o Tusku i Dudzie! Wynik wprawia w osłupienie

Pracownia CBOS zapytała Polaków, jak oceniają układanie się współpracy między rządem Donalda Tuska a prezydentem Andrzejem Dudą. Aż 40 proc. ankietowanych ocenia ją bardzo źle. A kolejne 38 proc. uważa, że współpraca premiera z prezydentem wypada „raczej źle”. Wygląda na to, że Polacy już nie mają nadziei na poprawę sytuacji, ponieważ o tym, że ta współpraca jest dobra przekonanych jest jedynie 8 proc. badanych.

Osoby deklarujące, że współpraca między rządem i prezydentem układa się źle, zostały zapytane, która strona odpowiada za taki stan rzeczy. Najwięcej spośród tych badanych - 41 proc. uważa, że obu stronom brakuje woli współpracy. Jednak zdaniem większości przepytywanych, jeśli mieliby winnego za wskazać „nić niezgody” to jednak wskazują na Andrzeja Dudę. Jak twierdzi 39 proc. to prezydentowi brakuje tej woli, zaś według 18 proc. to skutek postawy rządu. 2 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć"

Prof. S. Sowiński: Duda musi pokazać, że potrafi walczyć | DUDEK O POLITYCE

CBOS zauważa, że opinie w tej kwestii różnią się w zależności od orientacji politycznej i sympatii partyjnych. Zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości w większości (57 proc.) uważają, że to przede wszystkim rządowi brakuje woli współpracy z prezydentem, choć 39 proc. sądzi, że obie strony nie chcą współdziałać. Natomiast wyborcy Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy są zdania, że to prezydent jest problemem w tych relacjach.

Zdaniem 59 proc. badanych rząd powinien działać w sposób niebudzący wątpliwości prawnych, nawet jeśli spowolni to przeprowadzanie zmian. 30 proc. uważa natomiast, że rząd powinien dokonać zmian w różnych dziedzinach życia szybko i zdecydowanie, nawet jeśli naraża się na krytykę. 11 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Jak zaznacza CBOS oczekiwanie, że rząd powinien dokonać zmian w różnych dziedzinach życia szybko i zdecydowanie, nawet jeśli naraża się na krytykę, wyrażają nie tylko wyborcy ugrupowań opozycyjnych, ale także większość osób popierających Trzecią Drogę i Lewicę. Jedynie wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej nieco więcej jest zwolenników szybkich i zdecydowanych działań, nawet jeśli budzą one krytykę, niż optujących za wolniejszymi, ale niebudzącymi zastrzeżeń prawnych, zmianami.

Badanie CBOS zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo techniką CATI w okresie od 22 do 26 stycznia 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski.

