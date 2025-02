Polacy podzieleni w sprawie Ziobry

Ziobro nie stawiał się przed komisją

Członkowie komisji ds. Pegasusa chcą od Ziobry usłyszeć, kto odpowiadał za zakup systemu do inwigilacji z Funduszu Sprawiedliwości. Polityk PiS długo unikał przesłuchań zasłaniając się chorobą, a od września 2024 r. argumentował, że komisja jest nielegalna (tak stwierdził Trybunał Konstytucyjny).

31 stycznia były minister sprawiedliwości miał być doprowadzony na komisję przez policję, ale do jego zatrzymania doszło dopiero, gdy wyszedł z telewizji Republika, przez co spóźnił się na przesłuchanie. Członkowie komisji zawnioskowali do prokuratora generalnego o wystąpienie do Sejmu o wyrażenie zgody na zastosowanie wobec polityka kary porządkowej - aresztu na 30 dni. – Nie chcemy bawić się w teatr polityczny, tylko przesłuchać świadka - tłumaczyła szefowa komisji Magdalena Sroka (46 l.).

Komisja zdecyduje o odebraniu immunitetu

W czwartek 20 lutego o pozbawieniu Ziobry immunitetu, co otworzy drogę do jego aresztowania, zdecyduje sejmowa komisja regulaminowa. Instytut Badań Pollster przygotował na zlecenie „Super Expressu” sondaż, w którym zapytano respondentów, czy Ziobro powinien trafić do aresztu.

Za taką karą jest 57 proc. badanych a 43 proc. jest przeciw. – PiS samo wpadło we własne sidła, ponieważ politycy tej partii powtarzali, że wszyscy są równi wobec prawa, szczególnie w aspekcie różnych notabli, stąd dużo głosów w sondażu jest za aresztem. Ale mocne 43 proc. przeciwko aresztowi dla byłego ministra sprawiedliwości, to znak, że radykalne rozliczenia napotykają jednak sprzeciw części społeczeństwa i to większej części niż tylko wyborcy PiS – komentuje politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Rafał Chwedoruk (56 l.).

Komisja regulaminowa zajmie się też immunitetem ukrywającego się na Węgrzech posła PiS Marcina Romanowskiego.

Badania wykonano w dniach 8-10 lutego na próbie 1077 Polaków.

