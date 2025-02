Kalendarz, który znalazła ABW, pogrąży Zbigniewa Ziobrę? Zaskakujące wieści

W piątek 14 lutego 2025 roku "Gazeta Wyborcza" poinformowała z dużą stanowczością, że "prowadzony w formie elektronicznej kalendarz to ważny dowód ws. o nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości". - To właśnie w nim Zbigniew Ziobro odnotował spotkanie, do którego doszło 13-go sierpnia 2020 r. Brało w nim udział siedem osób. Ustalali listę portali mających dostać wielomilionowe dotacje z Funduszu a w zamian promować polityków partii Ziobry: Dariusza Mateckiego, Marcina Romanowskiego, Jana Kanthaka i Marcina Sławeckiego - czytamy. Jak dodaje, "o samym spotkaniu i jego przebiegu poinformował prokuraturę Tomasz Mraz b. dyrektor Funduszu Sprawiedliwości, który w śledztwie występuje jako tzw. mały świadek koronny". Podkreślono przy tym, że "zapis w kalendarzu Ziobry potwierdza, że do spotkania doszło i jako "niezależny dowód" wzmacnia wiarygodność jego zeznań Mraza".

- Według źródeł "Wyborczej" Ziobro odnotował w kalendarzu, że do Jeruzala przyjechało siedem osób. Wiemy, że wśród nich byli na pewno: Tomasz Mraz, Marcin Romanowski, Mateusz Wageman i Adam Surmacz - przekonywano. - Czy tego typu spotkania w Jeruzalu odbywały się częściej? Z naszych informacji wynika, że Ziobro odnotował ich ok. 20. W kalendarzu są tylko daty i nazwiska uczestników - dodano na koniec.

