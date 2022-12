Politycy chcą czterodniowego tygodnia pracy

Temat skrócenia tygodnia pracy do czterech dni wraca jak bumerang. W lecie przewodniczący PO Donald Tusk zapowiedział przeprowadzenie pilotażu takiej innowacji, ponieważ zmiany na rynku pracy oraz zmiany technologiczne wymagają ciągłego dostosowywania się do nich. We wrześniu Lewica złożyła zaś w Sejmie gotowy projekt ustawy, która może wprowadzić krótszy tydzień pracy. Zgodnie z nim mielibyśmy pracować nie 40 – jak obecnie - ale 35 godzin tygodniowo (czyli 7 zamiast 8 godzin dziennie).

PiS poprze czterodniowy tydzień pracy? „Nie bardzo jest co popierać”

Część z nas chce długo pracować

Instytut Badań Pollster zapytał Polaków na zlecenie „Super Expressu”, czy są za czterodniowym tygodniem roboczym. Okazuje się, że jesteśmy w tej sprawie podzieleni, bo 54 proc., ankietowanych jest przeciwnych, a 46 proc. z nas jest za taką zmianą. - Może być wiele powodów niechęci do krótszego tygodnia pracy. Po pierwsze, większość z nas to osoby niepracujące, np. emeryci i studenci, więc mogli odpowiedzieć przecząco. Wśród ankietowanych, którzy pracują są zaś osoby odczuwające satysfakcję z pracy, oni nie potrafią się bez niej obejść – tłumaczy Jarosław Flis (55 l.), socjolog i komentator polityczny. - Osoby pracujące mogą też obawiać się, że skrócenie czasu pracy, oznacza, że będą mniej zarabiały. Z kolei przedsiębiorcy mogą obawiać się, że zmiana negatywnie wpłynie na pogorszenia sytuacji ekonomicznej firmy. Czyli za odpowiedziami w sondażu mogą stać różne motywacje – ocenia ekspert.

Donald Tusk rozwścieczył prezesa. "Czterodniowy tydzień pracy to niedorzeczność"

Krótsza praca to nie Wunderwaffe

Czterodniowy dzień pracy dzieli Polaków, gdyż nie jest to jednoznaczny temat. Czy politycy powinni poruszać go w kampanii wyborczej? - To na pewno nie Wunderwaffe (cudowna broń – przyp. red.), która zmieni coś w sondażach poparcia. Kto jest za krótszą pracą, to taki pomysł bardziej go rozochoci. Kto jest przeciwko – będzie oczekiwał innych propozycji od polityków – mówi Jarosław Flis.

97 proc. zadowolonych pracowników

Ogłoszenie wyników sondażu zbiegło się w czasie z ogłoszeniem wyniku pilotażu czterodniowego tygodnia pracy w USA i w Irlandii. Okazuje się, że półroczny program, w którym wzięło udział 903 pracowników z 33 firm, zakończył się sukcesem. Aż 97 proc. ankietowanych pracowników było zadowolonych z tego, że krócej pracują. Pracodawcy też chcą pozostać przy nowym systemie pracy.

Sondaż Instytutu Badań Pollster został przeprowadzony w dniach 25-27 listopada na próbie 1057 dorosłych Polaków.

