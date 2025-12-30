Polacy ocenili polityków. Nawrocki i Kaczyński na czele, ale tylko jeden z nich ma powody do radości

Polacy ocenili polityków. Jedni mają powody do radości, inni do zmartwień

W sondażu sprawdzono, jaki stosunek do poszczególnych polityków mają Polacy. Badani zostali poproszeni o ocenę najbardziej znanych osób w świecie polityki. Uwzględniono 16 nazwisk polityków będących partyjnymi liderami oraz tych, którzy mają wpływ na władzę w roku 2025. Co istotne podczas oceniania poszczególnych osób ankietowani mieli do wyboru sześciostopniową skalę ocen, mogli więc polityków ocenić: zdecydowanie pozytywnie / raczej pozytywnie / ani pozytywnie, ani negatywnie / raczej negatywnie / zdecydowanie negatywnie / nie znam go/jej.

Karol Nawrocki najlepiej oceniony

I tak najlepiej w ocenie Polaków wypadł Karol Nawrocki. Prezydent Polski został oceniony pozytywnie przez 38 proc. badanych. tyle samo osób oceniło go negatywnie, zaś 21 proc. wystawiło mu ocenę ani pozytywnie, ani negatywnie. Główny konkurent Nawrockiego w tegorocznych wyborach prezydenckich i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, zebrał 31 proc. ocen pozytywnych, 42 proc. negatywnych oraz 23 proc. ani pozytywnych, ani negatywnych.

Wicepremier i szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski również został oceniony. Polacy przyznali mu 30 proc. ocen pozytywnych, 36 negatywnych, natomiast 22 proc. oceniło go ani pozytywnie, ani negatywnie. Kolejni w zestawieniu, patrząc na oceny pozytywne znaleźli się:

Donald Tusk – 27 proc.

Krzysztof Bosak – 26 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz – 24 proc.

Włodzimierz Czarzasty – 21 proc.

Adrian Zandberg – 21 proc.

Grzegorz Braun – 20 proc.

Szymon Hołownia – 20 proc.

Magdalena Biejat – 19 proc.

Sławomir Mentzen – 18 proc.

Mateusz Morawiecki – 18 proc.

Jarosław Kaczyński – 16 proc.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – 10 proc.

Ryszard Petru – 7 proc.

Jarosław Kaczyński z negatywnymi ocenami

Jeśli zaś chodzi o negatywną ocenę polityków to najwięcej takich ocen zebrał prezes PiS. Jarosław Kaczyński zanotował aż 62 proc. ocen negatywnych przy jedynie 16 proc. pozytywnych. 19 proc. oceniło go ani pozytywnie, ani negatywnie. 55 proc. ocen negatywnych zebrał także były premier Mateusz Morawiecki, natomiast pozytywnych ocen uzbierał 18 proc.

Kolejne miejsce z największą oceną negatywną uzyskał Grzegorz Braun, ocen negatywnych ma 53 proc., a pozytywnych 20 proc., tyle samo zebrał ani pozytywnych, ani negatywnych. Premier Tusk został negatywnie oceniony przez 51 proc. osób, a przez 27 proc. został oceniony pozytywnie, natomiast ani pozytywnie, ani negatywnie oceniło go 19 proc. Kolejni politycy w zestawieniu według ocen negatywnych to:

Sławomir Mentzen – 45 proc.Rafał Trzaskowski – 42 proc.Szymon Hołownia – 41 proc.Ryszard Petru – 41 proc.Karol Nawrocki – 38 proc.Włodzimierz Czarzasty – 36 proc.Radosław Sikorski – 36 proc.Władysław Kosiniak-Kamysz – 35 proc.Krzysztof Bosak – 34 proc.Magdalena Biejat – 30 proc.Adrian Zandberg – 29 proc.Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – 26 proc.

