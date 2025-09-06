Polacy ocenili pierwszy miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego. Jak sobie poradził?

Sondaż przeprowadzony na początku września 2025 roku, zbadał opinie Polaków na temat pierwszego miesiąca prezydentury Karola Nawrockiego.

Wyniki sondażu wskazują na zróżnicowane oceny: 44,5% respondentów oceniło prezydenta negatywnie lub neutralnie, a 45% pozytywnie, przy czym krytyczne oceny częstsze są wśród starszych, wykształconych osób o niższych dochodach.

Szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, podsumował pierwszy miesiąc jako okres dotrzymanych obietnic, podkreślając aktywność legislacyjną (podpisanie 31 ustaw, zawetowanie 7), posiedzenie Rady Gabinetowej i telekonferencje z prezydentem USA.

Sondaż SW Research dla rp.pl, przeprowadzony w dniach 2-3 września 2025 roku wśród 800 internautów powyżej 18. roku życia, miał na celu zebranie opinii Polaków na temat prezydentury Karola Nawrockiego. Uczestnicy badania oceniali prezydenta w skali szkolnej, od jedynki do szóstki.

Wyniki sondażu prezentują zróżnicowany obraz. Najniższą ocenę (jedynkę) przyznało prezydentowi Nawrockiemu 21,9% respondentów. Dwójkę dało mu 13,3% badanych, a trójkę wskazało 9,3% uczestników sondażu. Łącznie 44,5% respondentów oceniło prezydenta na poziomie niedostatecznym lub dostatecznym. Z kolei oceny pozytywne rozłożyły się następująco: ocenę dobrą (czwórkę) wystawiło 16,4% uczestników badania, piątkę przyznało 15,5% respondentów, a szóstkę, czyli ocenę celującą, dało 13,1% badanych. Łącznie 45% respondentów oceniło prezydenta pozytywnie. Warto również odnotować, że 10,5% badanych nie wybrało żadnej oceny.

Kto ocenia Karola Nawrockiego surowiej?

Analiza demograficzna wyników sondażu ujawnia pewne prawidłowości w postrzeganiu prezydentury Karola Nawrockiego. Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research, komentuje: „Odsetek badanych, według których Karol Nawrocki na nowym stanowisku sprawuje się niedostatecznie, wzrasta wraz z wiekiem (7% – najmłodsi, 33% – najstarsi). Takie zdanie podziela częściej niż co czwarta osoba z wyższym wykształceniem (26%) i blisko trzech na dziesięciu uczestników badania, których miesięczny dochód nie przekracza 3000 zł netto (29%).” Wskazuje to na tendencję do bardziej krytycznej oceny prezydenta wśród starszych grup wiekowych, osób z wyższym wykształceniem oraz tych o niższych dochodach.

Kancelarii Prezydenta ocenia pierwszy miesiąc

Pierwszy miesiąc urzędowania prezydenta Nawrockiego był również tematem wypowiedzi jego współpracowników. Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta, w wywiadzie dla RMF FM podsumował ten okres jako "miesiąc dotrzymanego słowa". Szefernaker stwierdził: „To miesiąc dotrzymanego słowa. To zapowiedź kadencji dotrzymanego słowa. Ten miesiąc dotrzymanego słowa to praktycznie codziennie kolejne inicjatywy pana prezydenta. 31 ustaw podpisanych, 7 zawetowanych, posiedzenie Rady Gabinetowej, dwie telekonferencje z Donaldem Trumpem, prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ten miesiąc był niezwykle dynamiczny, aktywny.” Szefernaker podkreślił aktywność legislacyjną prezydenta, jego udział w posiedzeniu Rady Gabinetowej oraz kontakty międzynarodowe, w tym z prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Pierwszy miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego, choć oceniany przez Polaków z pewnym zróżnicowaniem, charakteryzował się intensywną aktywnością. Sondaż SW Research pokazuje, że oceny społeczne są spolaryzowane, z podobnym odsetkiem osób oceniających prezydenta pozytywnie i negatywnie. Wypowiedzi z otoczenia prezydenta akcentują dynamikę i realizację zapowiedzi wyborczych. Dalsze miesiące urzędowania z pewnością pozwolą na pełniejszą ocenę kierunku i skuteczności działań nowego prezydenta.

