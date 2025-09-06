Polacy ocenili pierwszy miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego. Jak sobie poradził?

Sara Osiecka
2025-09-06 18:06

Minął miesiąc od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Okres ten, choć krótki, stanowił dla nowego przywódcy państwa czas intensywnej pracy i pierwszych decyzji. Jak Polacy oceniają te początkowe tygodnie urzędowania następcy Andrzeja Dudy? Odpowiedź na to pytanie przynosi najnowszy sondaż.

KAROL NAWROCKI

i

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS
  • Sondaż przeprowadzony na początku września 2025 roku, zbadał opinie Polaków na temat pierwszego miesiąca prezydentury Karola Nawrockiego.
  • Wyniki sondażu wskazują na zróżnicowane oceny: 44,5% respondentów oceniło prezydenta negatywnie lub neutralnie, a 45% pozytywnie, przy czym krytyczne oceny częstsze są wśród starszych, wykształconych osób o niższych dochodach.
  • Szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, podsumował pierwszy miesiąc jako okres dotrzymanych obietnic, podkreślając aktywność legislacyjną (podpisanie 31 ustaw, zawetowanie 7), posiedzenie Rady Gabinetowej i telekonferencje z prezydentem USA.

Sondaż SW Research dla rp.pl, przeprowadzony w dniach 2-3 września 2025 roku wśród 800 internautów powyżej 18. roku życia, miał na celu zebranie opinii Polaków na temat prezydentury Karola Nawrockiego. Uczestnicy badania oceniali prezydenta w skali szkolnej, od jedynki do szóstki.

Wyniki sondażu prezentują zróżnicowany obraz. Najniższą ocenę (jedynkę) przyznało prezydentowi Nawrockiemu 21,9% respondentów. Dwójkę dało mu 13,3% badanych, a trójkę wskazało 9,3% uczestników sondażu. Łącznie 44,5% respondentów oceniło prezydenta na poziomie niedostatecznym lub dostatecznym. Z kolei oceny pozytywne rozłożyły się następująco: ocenę dobrą (czwórkę) wystawiło 16,4% uczestników badania, piątkę przyznało 15,5% respondentów, a szóstkę, czyli ocenę celującą, dało 13,1% badanych. Łącznie 45% respondentów oceniło prezydenta pozytywnie. Warto również odnotować, że 10,5% badanych nie wybrało żadnej oceny.

Kto ocenia Karola Nawrockiego surowiej?

Analiza demograficzna wyników sondażu ujawnia pewne prawidłowości w postrzeganiu prezydentury Karola Nawrockiego. Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research, komentuje: „Odsetek badanych, według których Karol Nawrocki na nowym stanowisku sprawuje się niedostatecznie, wzrasta wraz z wiekiem (7% – najmłodsi, 33% – najstarsi). Takie zdanie podziela częściej niż co czwarta osoba z wyższym wykształceniem (26%) i blisko trzech na dziesięciu uczestników badania, których miesięczny dochód nie przekracza 3000 zł netto (29%).” Wskazuje to na tendencję do bardziej krytycznej oceny prezydenta wśród starszych grup wiekowych, osób z wyższym wykształceniem oraz tych o niższych dochodach.

Kancelarii Prezydenta ocenia pierwszy miesiąc

Pierwszy miesiąc urzędowania prezydenta Nawrockiego był również tematem wypowiedzi jego współpracowników. Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta, w wywiadzie dla RMF FM podsumował ten okres jako "miesiąc dotrzymanego słowa". Szefernaker stwierdził: „To miesiąc dotrzymanego słowa. To zapowiedź kadencji dotrzymanego słowa. Ten miesiąc dotrzymanego słowa to praktycznie codziennie kolejne inicjatywy pana prezydenta. 31 ustaw podpisanych, 7 zawetowanych, posiedzenie Rady Gabinetowej, dwie telekonferencje z Donaldem Trumpem, prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ten miesiąc był niezwykle dynamiczny, aktywny.” Szefernaker podkreślił aktywność legislacyjną prezydenta, jego udział w posiedzeniu Rady Gabinetowej oraz kontakty międzynarodowe, w tym z prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Jedność w obozie władzy? Sikorski: Nawrocki i rząd mówią jednym głosem w sprawach bezpieczeństwa

Pierwszy miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego, choć oceniany przez Polaków z pewnym zróżnicowaniem, charakteryzował się intensywną aktywnością. Sondaż SW Research pokazuje, że oceny społeczne są spolaryzowane, z podobnym odsetkiem osób oceniających prezydenta pozytywnie i negatywnie. Wypowiedzi z otoczenia prezydenta akcentują dynamikę i realizację zapowiedzi wyborczych. Dalsze miesiące urzędowania z pewnością pozwolą na pełniejszą ocenę kierunku i skuteczności działań nowego prezydenta.

W naszej galerii zobaczysz spotkanie Karola Nawrockiego z papieżem:

Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą i dwójką dzieci przybyli w piątek, 5 września do Watykanu, gdzie zostali przyjęci na audiencji przez papieża Leona XIV
7 zdjęć
Sedno Sprawy Rafał Bochenek
KAROL NAWROCKI
SONDAŻ