Jedność w obozie władzy? Sikorski: Nawrocki i rząd mówią jednym głosem w sprawach bezpieczeństwa

Notatka z rozmowy z Donaldem Trumpem potwierdza, że prezydent i rząd Polski mówią jednym głosem w kwestiach rosyjskich, ukraińskich i bezpieczeństwa, mimo wcześniejszych napięć.

Reparacje od Niemiec: Rząd uważa sprawę reparacji za zamkniętą, wskazując na przejęcie środków przez ZSRR, podczas gdy prezydent deklaruje dalsze starania.

Minister Sikorski sugeruje, by przyszłe wizyty prezydenta w USA obejmowały szersze kontakty (Kongres, opozycja, media), by zwiększyć ich medialny oddźwięk.

Polska ma szansę na zaproszenie na szczyt G20, co umocniłoby jej pozycję w gronie 10% najzamożniejszych krajów świata.

Notatka z rozmów w Białym Domu

Szef polskiej dyplomacji w rozmowie z TVP Info potwierdził, że dokument sporządzony przez Kancelarię Prezydenta RP po spotkaniu Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem trafił do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. – „Ona nie jest jawna, ale ona potwierdza, że w sprawach rosyjskich, ukraińskich i bezpieczeństwa rząd i prezydent mówią jednym głosem” – stwierdził Sikorski.

Choć w ostatnich dniach pojawiły się napięcia między resortem dyplomacji a KPRP dotyczące przygotowań wizyty w Waszyngtonie, notatka ma dowodzić, że w najważniejszych obszarach polityki zagranicznej panuje zgoda.

Jedność w sprawach bezpieczeństwa

Minister zaznaczył, że współpraca głowy państwa i rządu ma bezpośrednie przełożenie na poczucie bezpieczeństwa obywateli. – „Wtedy, gdy prezydent i rząd mówią jednym głosem w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach agresji Putina, w sprawach pomocy Ukrainie, w sprawach G20 wtedy mamy postęp i ten postęp osiągnęliśmy” – podkreślił.

Według niego Nawrocki w rozmowie z prezydentem USA konsekwentnie trzymał się stanowiska Rady Ministrów, co wynika z porządku konstytucyjnego.

Sugestie na przyszłość

Choć minister chwalił spójność stanowiska, wskazał też obszary do poprawy. Jego zdaniem kolejne wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych powinny obejmować również spotkania z Kongresem, przedstawicielami opozycji oraz mediami amerykańskimi. Jak ocenił, ostatnia wizyta „nie odbiła się szerokim echem” w tamtejszych mediach.

Spór o reparacje wojenne

Szef MSZ odniósł się również do różnic zdań w sprawie reparacji od Niemiec. Przypomniał, że rząd uważa sprawę za zamkniętą, ponieważ środki przyznane Polsce w Poczdamie zostały przejęte przez ZSRR. Prezydent ma jednak odmienne zdanie i deklaruje dalsze starania. – „Życzymy powodzenia, ale my uważamy, że niestety sprawa jest beznadziejna” – skomentował Sikorski.

Polska i G20 – szansa na członkostwo

Minister nawiązał także do kwestii zaproszenia Polski na przyszłoroczny szczyt G20 na Florydzie. Podkreślił, że obecność w tym gronie byłaby prestiżowym potwierdzeniem pozycji naszego kraju.

Dodał, że G20 reprezentuje ponad 80 proc. światowej populacji i gospodarki, a Polska powinna dążyć do tego, by jednorazowe zaproszenie przekształcić w stałe członkostwo.

