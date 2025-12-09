Mentzenowi puściły nerwy, jak nigdy. Zapowiada akcję na cały kraj i pokazał mapę

Weronika Fakhriddinova
2025-12-09 15:39

Sławomir Mentzen wszedł w ostrą narrację dotyczącą ochrony zdrowia. W najnowszym wpisie na platformie X zapowiedział ogólnopolską akcję pod szpitalami i wezwał do „rozbicia monopolu NFZ”. Konfederacja pokazała mapę z lokalizacjami wydarzeń, a lider partii pisze wprost: „Pora rozbić monopol NFZ!”.

Sławomir Mentzen o diagnozie autyzmu: „Nauczyłem się żyć z tą przypadłością”

i

Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS/ Archiwum prywatne
  • Konfederacja zapowiada ogólnopolską akcję pod szpitalami.
  • Sławomir Mentzen publikuje mapę miejsc, w których mają odbywać się konferencje.
  • Hasło akcji brzmi „Rozbijmy monopol NFZ!”.
  • Polityk zapowiada działania dotyczące całego kraju.
  • To kolejna odsłona sporu o system ochrony zdrowia.

Konfederacja rusza „pod szpitale”

Sławomir Mentzen poinformował w serwisie X, że partia organizuje w całym kraju konferencje pod szpitalami. „Pora rozbić monopol NFZ!” – napisał, publikując mapę lokalizacji wydarzeń.

Na grafice udostępnionej przez Konfederację widnieje hasło „Ratujmy system ochrony zdrowia! Rozbijmy monopol NFZ!”.

O co chodzi w akcji Konfederacji?

Afera RARS. Drugi akt oskarżenia i nowe wątki śledztwa. „Do 8 lat więzienia”

Z opublikowanego wpisu wynika, że akcja ma charakter ogólnopolski i odbywa się w przestrzeni publicznej, przed szpitalami. Politycy Konfederacji chcą w ten sposób pokazać, że obecny model finansowania ochrony zdrowia „wymaga zmian”.

Wpis jest kolejnym sygnałem, że ugrupowanie zamierza mocno akcentować tematy gospodarcze i publiczne, łącząc je z krytyką instytucji państwowych, w tym NFZ.

Polityczne znaczenie kampanii

Od kilku miesięcy Konfederacja intensyfikuje działania wizerunkowe poza parlamentem, koncentrując się na tematach odczuwalnych społecznie, wysokich kosztach życia, wydatkach publicznych i usługach państwowych.

Krytyka NFZ pojawiała się w narracji Konfederacji regularnie, jednak rozpoczęta dzisiaj akcja ma charakter zorganizowany i ogólnopolski, co politycznie może wskazywać na próbę zdobycia centrum debaty o zdrowiu publicznym.

Co dalej?

Na ten moment nie pojawiły się szczegółowe postulaty ustawowe dotyczące zmian w NFZ, ale sposób zapowiedzi akcji sugeruje, że Konfederacja będzie rozwijać temat w kolejnym etapie. Partia zapowiada, że działania mają mieć formę presji politycznej, prowadzonej w miejscach symbolicznych dla ochrony zdrowia, czyli bezpośrednio przy szpitalach.

