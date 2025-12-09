Mentzenowi puściły nerwy, jak nigdy. Zapowiada akcję na cały kraj i pokazał mapę

Konfederacja zapowiada ogólnopolską akcję pod szpitalami.

Sławomir Mentzen publikuje mapę miejsc, w których mają odbywać się konferencje.

Hasło akcji brzmi „Rozbijmy monopol NFZ!”.

Polityk zapowiada działania dotyczące całego kraju.

To kolejna odsłona sporu o system ochrony zdrowia.

Pora rozbić monopol NFZ! pic.twitter.com/WZ28Ll589C— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) December 9, 2025

Konfederacja rusza „pod szpitale”

Sławomir Mentzen poinformował w serwisie X, że partia organizuje w całym kraju konferencje pod szpitalami. „Pora rozbić monopol NFZ!” – napisał, publikując mapę lokalizacji wydarzeń.

Na grafice udostępnionej przez Konfederację widnieje hasło „Ratujmy system ochrony zdrowia! Rozbijmy monopol NFZ!”.

O co chodzi w akcji Konfederacji?

Afera RARS. Drugi akt oskarżenia i nowe wątki śledztwa. „Do 8 lat więzienia”

Z opublikowanego wpisu wynika, że akcja ma charakter ogólnopolski i odbywa się w przestrzeni publicznej, przed szpitalami. Politycy Konfederacji chcą w ten sposób pokazać, że obecny model finansowania ochrony zdrowia „wymaga zmian”.

Wpis jest kolejnym sygnałem, że ugrupowanie zamierza mocno akcentować tematy gospodarcze i publiczne, łącząc je z krytyką instytucji państwowych, w tym NFZ.

Polityczne znaczenie kampanii

Od kilku miesięcy Konfederacja intensyfikuje działania wizerunkowe poza parlamentem, koncentrując się na tematach odczuwalnych społecznie, wysokich kosztach życia, wydatkach publicznych i usługach państwowych.

Krytyka NFZ pojawiała się w narracji Konfederacji regularnie, jednak rozpoczęta dzisiaj akcja ma charakter zorganizowany i ogólnopolski, co politycznie może wskazywać na próbę zdobycia centrum debaty o zdrowiu publicznym.

Co dalej?

Na ten moment nie pojawiły się szczegółowe postulaty ustawowe dotyczące zmian w NFZ, ale sposób zapowiedzi akcji sugeruje, że Konfederacja będzie rozwijać temat w kolejnym etapie. Partia zapowiada, że działania mają mieć formę presji politycznej, prowadzonej w miejscach symbolicznych dla ochrony zdrowia, czyli bezpośrednio przy szpitalach.

Poniżej galeria zdjęć: Mentzen wychodzi z MON

Express Biedrzyckiej - WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.