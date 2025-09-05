Nawrocki wygrywa w prestiżowym starciu z Tuskiem. Mamy najnowszy sondaż

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-09-05 5:27

Polacy nie mają wątpliwości, że to Karol Nawrocki (42 l.) jest górą w pojedynku z Donaldem Tuskiem (68 l.). Prezydent uzyskał 42% wskazań, a premier zaledwie 22%. Tak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie „Super Expressu”. - Premier Tusk obrywa bęcki – komentuje politolog prof. Ewa Pietrzyk - Zieniewicz.

Tusk, Nawrocki

i

Autor: PAP/Paweł Supernak; PAP/Leszek Szymański/ PAP
  • Sondaż ujawnia, że Polacy widzą Karola Nawrockiego jako zwycięzcę w starciu z Donaldem Tuskiem, jeśli chodzi o politykę. 
  • Prezydent zdobył 42 proc. poparcia, podczas gdy premier uzyskał 22 proc.
  • Prof. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz komentuje, że Tusk "obrywa bęcki", a Nawrocki pozostaje na fali sukcesu.
  • Sprawdź, co jeszcze wpływa na tak dużą różnicę w sondażowych wynikach!

Prezydent jest ciągle na fali

Liczne weta, słowne utarczki na Radzie Gabinetowej, czy napięcia wokół wizyty w USA. Spór prezydenta, premiera i ich zaplecza nadaje ton polskiej polityce. Okazuje się, że niemal dwukrotnie większa jest liczba tych, którzy w Karolu Nawrockim widzą zwycięzcę tego starcia. - Te wyniki nie są zaskoczeniem. Może zaskakuje trochę skala przewagi prezydenta. Rząd ciągle obrywa za swoje i nieswoje winy, a Karol Nawrocki pozostaje na fali swojego wyborczego sukcesu – mówi prof. Ewa Pietrzyk – Zieniewicz. Zdaniem politolog wizyta w USA wzmocni jeszcze pozycję głowy państwa.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 30.08-1.09.2025 roku metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych Polaków

Sondaż Kto wygrywa w politycznym starciu prezydenta i premiera?

i

Autor: Canva.com

Karol Nawrocki wygrał, został panem prezydentem, a teraz jeszcze poleciał do Stanów Zjednoczonych. Komentarze otoczenia pana prezydenta są bardzo buńczuczne o miłości panów prezydentów Trumpa i naszego pana prezydenta, a to zawsze Polaków bardzo i cieszyło i jakoś tak powodowało, że jako społeczeństwo czuliśmy się lepiej. Oto Amerykanie wreszcie nas szanują, wreszcie doceniają i w ogóle jest bardzo świetnie. Więc na dzisiaj tak właśnie tłumaczyłabym ten rozrzut pomiędzy Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim. To jest też częściowo efekt negatywnego elektoratu pana premiera. Donald Tusk obrywa bęcki, tak to nazwijmy. W dodatku polityka informacyjna rządu ciągle nie jest taka jak być powinna. Wychodzi uśmiechnięty rzecznik i mówi nam o jakichś sukcesach, ale mówi w sposób nieprzekonujący. To nie jest polityka informacyjna, ale informowanie od czasu do czasu o tym, co się dzieje - tak wyniki sondażu Instytutu Badań Pollster komentuje dla "Super Expressu" ceniona politolog profesor Ewa Pietrzyk - Znieniewicz.  

