Polacy ocenili Karola Nawrockiego po wecie. Jasny sygnał dla prezydenta

Prezydent zawetował "ustawę łańcuchową", ale sondaż IBRIS wskazuje, że niemal 70% Polaków chce wznowienia prac nad przepisami.

Największe poparcie dla nowego prawa, bo aż 78%, odnotowano wśród mieszkańców wsi, co jest zaskoczeniem, gdyż ich interesy miały stać za wetem prezydenta.

Główną kością niezgody są wymogi dotyczące wielkości kojców dla psów.

Sprawdź, czy Sejm zajmie się projektem prezydenta i jakie zmiany mogą czekać przepisy o dobrostanie zwierząt.

Sondaż IBRIS wskazuje, że zdecydowana większość Polaków, bo aż 69,8 proc., popiera rozpoczęcie prac nad nowym projektem ustawy łańcuchowej. Prezydent Karol Nawrocki zawetował wcześniej przyjęte przepisy, co wywołało dyskusję na temat przyszłości regulacji dotyczących dobrostanu zwierząt.

W badaniu zapytano respondentów, czy Sejm powinien zająć się projektem prezydenta, złożonym po zawetowaniu pierwotnej ustawy. 38,3 proc. ankietowanych odpowiedziało, że zdecydowanie tak, a 31,5 proc., że raczej tak. Odpowiedź "raczej nie" wskazało 10,8 proc. respondentów, natomiast "zdecydowanie nie" – 5,3 proc. 14,1 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej kwestii.

Analiza wyników sondażu pokazuje zróżnicowanie w poparciu dla nowej ustawy w zależności od miejsca zamieszkania ankietowanych.

Mieszkańcy wsi i małych miast

Wśród mieszkańców wsi odnotowano najwyższe poparcie dla projektu. 45 proc. z nich uważa, że Sejm zdecydowanie powinien zająć się projektem, a 33 proc. – że raczej tak. 9 proc. mieszkańców wsi jest zdania, że raczej nie, a 5 proc. – że zdecydowanie nie. 8 proc. nie miało zdania. Jak zauważa "Rzeczpospolita", poparcie mieszkańców wsi jest szczególnie interesujące, ponieważ właśnie ta grupa była często wskazywana jako powód prezydenckiego weta. Eksperci sugerują, że ta sytuacja może świadczyć o dalszych sporach politycznych w tej kwestii.

39 proc. mieszkańców małych miast uważa, że Sejm zdecydowanie powinien zająć się projektem, a 35 proc. – że raczej tak. 4 proc. respondentów z tej grupy odpowiedziało, że raczej nie, a 3 proc. – że zdecydowanie nie. 19 proc. mieszkańców małych miast nie miało zdania.

Mieszkańcy średnich i dużych miast

31 proc. mieszkańców średnich miast wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 33 proc. – "raczej tak". 17 proc. było zdania, że raczej nie, a 6 proc. – że zdecydowanie nie. 13 proc. respondentów z tej grupy nie miało zdania.

Wśród mieszkańców dużych miast 30 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 24 proc. – "raczej tak". 17 proc. uważa, że raczej nie, a 9 proc. – że zdecydowanie nie. 20 proc. mieszkańców dużych miast nie miało zdania.

Według doniesień, głównym punktem spornym, który doprowadził do weta prezydenta, są wymogi dotyczące wielkości kojców dla psów. Prezydent Karol Nawrocki nie zgodził się na uwzględnienie tych wymogów w pierwotnej ustawie. Ta kwestia pozostaje kluczowa w kontekście przyszłych prac nad nowym projektem.

