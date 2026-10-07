Polacy ocenili rząd Donalda Tuska. Ma powody do radości?

W sierpniu odnotowano spadek liczby przeciwników gabinetu i wzrost odsetka jego zwolenników. Lepsze oceny dotyczyły również ogólnej działalności rządu oraz osobistego postrzegania premiera.

CBOS zaznacza, że sierpniowa poprawa ma prawdopodobnie charakter korekty po wcześniejszym lipcowym spadku ocen i niekoniecznie zwiastuje trwałą zmianę trendu. Wyniki z sierpnia są zbliżone do tych z czerwca lub tylko minimalnie lepsze.

Odsetek przeciwników rządu spadł o 8 punktów procentowych , a zwolenników wzrósł o 3 punkty procentowe. Pozytywne oceny działalności rządu wzrosły o 6 punktów procentowych , a zadowolenie z funkcji premiera Donalda Tuska zwiększyło się o 5 punktów procentowych.

Analiza wyników sondażu CBOS za sierpień ujawnia, że odsetek przeciwników rządu uległ zmniejszeniu. W minionym miesiącu 40 proc. respondentów zadeklarowało swój sprzeciw wobec gabinetu, co stanowi spadek o osiem punktów procentowych w porównaniu do lipca. Jednocześnie wzrosła grupa zwolenników, obejmując 32 proc. badanych – jest to wzrost o trzy punkty procentowe względem poprzedniego miesiąca. CBOS podkreśla, że „sierpień przyniósł poprawę ocen rządu, przede wszystkim obniżyły się odsetki głosów krytycznych”. Pozostałe grupy również odnotowały zmiany: 24 proc. ankietowanych określiło swój stosunek jako obojętny (wzrost o trzy punkty procentowe), a 4 proc. nie potrafiło zająć stanowiska (wzrost o dwa punkty procentowe).

Ocena działalności gabinetu

W sierpniu odnotowano także pozytywną tendencję w ocenie bieżącej pracy rządu. 36 proc. uczestników badania wyraziło zadowolenie z działalności gabinetu Donalda Tuska, co oznacza wzrost o sześć punktów procentowych w stosunku do lipcowego wyniku wynoszącego 30 proc. Równocześnie zmniejszyła się liczba osób krytykujących rząd, spadając o siedem punktów procentowych do 51 proc. 13 proc. respondentów nie miało zdania w tej kwestii. CBOS zauważa, że obecne rozłożenie opinii w zakresie działalności rządu jest spójne z ocenami dotyczącymi polityki gospodarczej oraz postrzegania premiera.

Ocena Donalda Tuska

Sierpniowe badanie przyniosło również korzystniejsze wyniki dla samego premiera Donalda Tuska. Zadowolenie z jego funkcji wyraziło 36 proc. ankietowanych, co stanowi wzrost o pięć punktów procentowych w porównaniu do lipca. Odsetek osób niezadowolonych z tego, że Donald Tusk jest szefem rządu, spadł o siedem punktów procentowych, osiągając poziom 51 proc. (w lipcu było to 58 proc.). 13 proc. badanych nie potrafiło określić swojego stanowiska. Te dane potwierdzają ogólną tendencję poprawy ocen rządu w sierpniu, charakteryzującą się wzrostem pozytywnych odpowiedzi i wyraźnym zmniejszeniem grupy niezadowolonych.

Mimo odnotowanej poprawy, CBOS zwraca uwagę na konieczność interpretowania sierpniowych wyników w szerszym kontekście. Ośrodek wskazuje, że „poprawa ta ma jednak, jak się wydaje, przede wszystkim charakter korekty po lipcowym spadku ocen, wyniki z sierpnia są bowiem takie same lub tylko minimalnie lepsze od czerwcowych”. Oznacza to, że sierpniowa zmiana może być przede wszystkim odreagowaniem po wyraźnym pogorszeniu nastrojów w lipcu, a niekoniecznie zwiastunem trwałej zmiany w postrzeganiu rządu. Rezultaty z sierpnia nie odbiegają znacząco od tych zarejestrowanych w czerwcu, będąc na podobnym poziomie lub wykazując jedynie minimalną poprawę.

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