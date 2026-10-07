Polacy ocenili rząd Donalda Tuska. Ma powody do radości?

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-10-07 9:25

Najnowszy sondaż wskazuje na poprawę wizerunku rządu Donalda Tuska w sierpniu. Sondaż odnotował spadek liczby osób negatywnie nastawionych do gabinetu oraz wzrost odsetka jego zwolenników. Lepsze notowania dotyczą również ogólnej działalności rządu oraz osobistego postrzegania premiera. Ośrodek badawczy podkreśla jednak, że sierpniowe zmiany mogą być jedynie korektą po wcześniejszym spadku.

Premier Donald Tusk w białej koszuli z logiem serca. O wynikach najnowszego sondażu rządu przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Marek Kudelski/Super Express
  • W sierpniu odnotowano spadek liczby przeciwników gabinetu i wzrost odsetka jego zwolenników. Lepsze oceny dotyczyły również ogólnej działalności rządu oraz osobistego postrzegania premiera.
  • CBOS zaznacza, że sierpniowa poprawa ma prawdopodobnie charakter korekty po wcześniejszym lipcowym spadku ocen i niekoniecznie zwiastuje trwałą zmianę trendu. Wyniki z sierpnia są zbliżone do tych z czerwca lub tylko minimalnie lepsze.
  • Odsetek przeciwników rządu spadł o 8 punktów procentowych , a zwolenników wzrósł o 3 punkty procentowe. Pozytywne oceny działalności rządu wzrosły o 6 punktów procentowych , a zadowolenie z funkcji premiera Donalda Tuska zwiększyło się o 5 punktów procentowych.

Analiza wyników sondażu CBOS za sierpień ujawnia, że odsetek przeciwników rządu uległ zmniejszeniu. W minionym miesiącu 40 proc. respondentów zadeklarowało swój sprzeciw wobec gabinetu, co stanowi spadek o osiem punktów procentowych w porównaniu do lipca. Jednocześnie wzrosła grupa zwolenników, obejmując 32 proc. badanych – jest to wzrost o trzy punkty procentowe względem poprzedniego miesiąca. CBOS podkreśla, że „sierpień przyniósł poprawę ocen rządu, przede wszystkim obniżyły się odsetki głosów krytycznych”. Pozostałe grupy również odnotowały zmiany: 24 proc. ankietowanych określiło swój stosunek jako obojętny (wzrost o trzy punkty procentowe), a 4 proc. nie potrafiło zająć stanowiska (wzrost o dwa punkty procentowe).

Ocena działalności gabinetu

W sierpniu odnotowano także pozytywną tendencję w ocenie bieżącej pracy rządu. 36 proc. uczestników badania wyraziło zadowolenie z działalności gabinetu Donalda Tuska, co oznacza wzrost o sześć punktów procentowych w stosunku do lipcowego wyniku wynoszącego 30 proc. Równocześnie zmniejszyła się liczba osób krytykujących rząd, spadając o siedem punktów procentowych do 51 proc. 13 proc. respondentów nie miało zdania w tej kwestii. CBOS zauważa, że obecne rozłożenie opinii w zakresie działalności rządu jest spójne z ocenami dotyczącymi polityki gospodarczej oraz postrzegania premiera.

Ocena Donalda Tuska

Sierpniowe badanie przyniosło również korzystniejsze wyniki dla samego premiera Donalda Tuska. Zadowolenie z jego funkcji wyraziło 36 proc. ankietowanych, co stanowi wzrost o pięć punktów procentowych w porównaniu do lipca. Odsetek osób niezadowolonych z tego, że Donald Tusk jest szefem rządu, spadł o siedem punktów procentowych, osiągając poziom 51 proc. (w lipcu było to 58 proc.). 13 proc. badanych nie potrafiło określić swojego stanowiska. Te dane potwierdzają ogólną tendencję poprawy ocen rządu w sierpniu, charakteryzującą się wzrostem pozytywnych odpowiedzi i wyraźnym zmniejszeniem grupy niezadowolonych.

Okropna wiadomość dla Donalda Tuska! To już koniec?!

Mimo odnotowanej poprawy, CBOS zwraca uwagę na konieczność interpretowania sierpniowych wyników w szerszym kontekście. Ośrodek wskazuje, że „poprawa ta ma jednak, jak się wydaje, przede wszystkim charakter korekty po lipcowym spadku ocen, wyniki z sierpnia są bowiem takie same lub tylko minimalnie lepsze od czerwcowych”. Oznacza to, że sierpniowa zmiana może być przede wszystkim odreagowaniem po wyraźnym pogorszeniu nastrojów w lipcu, a niekoniecznie zwiastunem trwałej zmiany w postrzeganiu rządu. Rezultaty z sierpnia nie odbiegają znacząco od tych zarejestrowanych w czerwcu, będąc na podobnym poziomie lub wykazując jedynie minimalną poprawę.

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Donald Tusk