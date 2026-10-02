Polacy ocenili decyzję prezydenta. Nie ma powodów do radości

Podpisanie ustawy przez prezydenta Karola Nawrockiego nie spowodowało znaczącego odpływu poparcia ani buntu wśród jego politycznego zaplecza i sympatyków prawicy.

Aż 93 proc. negatywnych ocen decyzji prezydenta pochodziło od osób identyfikujących się jako przeciwnicy PiS.

Pomimo kontrowersji, internetowa debata wokół decyzji prezydenta nie została zdominowana przez żadną ze stron, a ogólny rozkład opinii mieścił się w granicach błędu pomiaru.

Analiza wypowiedzi internautów, zebranych po orędziu Karola Nawrockiego, w którym ogłosił podpisanie ustawy, wskazuje na zbliżony rozkład opinii. 52,5 procent przebadanych komentarzy miało charakter krytyczny, natomiast 47,5 procent wyrażało poparcie dla głowy państwa. Jak zaznacza Res Futura, niewielka różnica między tymi wartościami mieści się w granicach błędu statystycznego.

Kluczowym wnioskiem z raportu Res Futura jest pochodzenie negatywnych ocen. Zdecydowana większość, bo aż 93 procent krytycznych komentarzy, wywodzi się od osób identyfikujących się jako przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości. W kontraście, niezadowolenie wyrażone przez środowiska prawicowe stanowiło zaledwie 3,6 procent wszystkich negatywnych wypowiedzi. Dane te jednoznacznie sugerują, że decyzja prezydenta nie doprowadziła do istotnego sprzeciwu czy buntu w obrębie jego własnego elektoratu oraz zaplecza politycznego.

Zarzuty wobec prezydenta

Zarzuty kierowane pod adresem prezydenta Nawrockiego różniły się w zależności od politycznej afiliacji krytykujących. Osoby związane z obecnym obozem rządzącym (czyli przeciwnicy PiS) najczęściej zarzucały mu uległość wobec premiera Donalda Tuska oraz hipokryzję w działaniu. Z kolei sporadyczne głosy niezadowolenia płynące z prawicy, choć nieliczne, charakteryzowały się ostrzejszym językiem, mówiąc o "zdradzie", "kapitulacji" oraz "rezygnacji z prawa weta".

Ośrodek Res Futura podsumowuje, że internetowa debata wokół decyzji prezydenta nie została zdominowana przez żadną ze stron politycznych. Najważniejszym wnioskiem pozostaje jednak fakt, że podpisanie ustawy o nadmiarowych zyskach i związana z nią zmiana stanowiska prezydenta nie wywołały znaczącego sprzeciwu czy rozłamu wśród jego dotychczasowych sympatyków i wyborców prawicy.

Czym jest Res Futura?

Res Futura to wyspecjalizowany ośrodek analityczny, którego działalność koncentruje się na monitorowaniu i szczegółowej analizie treści internetowych. Do jego głównych zadań należy badanie dyskusji prowadzonych w mediach społecznościowych, identyfikacja dominujących narracji, analiza emocji użytkowników oraz obserwacja reakcji cyfrowych społeczności na kluczowe wydarzenia polityczne i społeczne.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego na otwarciu strzelnicy:

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