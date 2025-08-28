Polacy ocenili decyzję Nawrockiego ws. Ukraińców. Sondaż pokazuje prawdę

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o wsparciu dla Ukraińców.

Jak wynika z najnowszego sondażu, decyzja ta spotkała się z szerokim poparciem Polaków: 59,8% badanych popiera weto.

Weto prezydenta ma na celu korektę przepisów, by 800+ było dostępne dla Ukraińców podejmujących pracę.

Polacy zostali zapytani o ocenę decyzji Karola Nawrockiego. Pracownia SW Research na zlecenie Onetu przeprowadziła badanie, w który zapytany o to "Czy Polacy popierają weto prezydenta ws. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy?". Na tak zadane pytanie większość badanych odpowiedziała twierdząco, to znaczy, że aż 59,8 proc. ankietowanych popiera weto prezydenta Nawrockiego dotyczącego pomocy Ukraińcom. Odpowiedzi "nie" udzieliło 25,4 proc. osób, natomiast 14,7 proc. biorących udział w sondażu odpowiedziało „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Jeśli chodzi o to, kto bardziej popiera decyzję prezydenta w kwestii weta, to mężczyźni. Z badania wynika, że jest to 63,4 proc. mężczyzn, jeśli chodzi o kobiety to zawetowanie ustawy popiera 56,5 proc. Sprawdzono także stanowisko wobec decyzji jeśli chodzi o konkretne grupy wiekowe W grupie wiekowej 25-34 lata popiera ten krok prezydenta aż 73,5 proc. zaś 50,1 proc to osoby po 50-tce. Więcej mieszkańców mniejszych miast jest popiera rozwiązanie Nawrockiego, to 67,8 proc. mieszkańców miast do 20 tys. obywateli, zaś w miastach powyżej pół miliona to 55,5 proc. osób.

Sondaż został wykonany w dniach 26 - 27 sierpnia 2025 r. metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. Przeprowadzono 814 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych.

Przypomnijmy, że Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Jak mówił w czasie wystąpienia, w którym przekazał opinii publicznej swoje decyzję:

Nadal jesteśmy otwarci na pomoc dla obywateli Ukrainy, to się nie zmienia. Nie zmienia się także strategiczny cel państwa polskiego w obliczu ataku Rosji na Ukrainę – interesem Polski jest militarne, wojskowe wspieranie Ukrainy w tym konflikcie. To Federacja Rosyjska jest sprawcą, a Ukraina ofiarą tej wojny. Ale po 3,5 roku nasze prawo powinno zostać skorygowane. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się debata publiczna, że 800 plus powinno należeć się tym Ukraińcom, którzy podejmują się obowiązku pracy – powiedział prezydent.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z POSIEDZENIA RADY GABINETOWEJ