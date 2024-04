Polacy o małżeństwach par jednopłciowych. Nowy sondaż

Czy dojdzie do pojedynku marszałków? Karczewski szykuje się na Grodzkiego

Nowe badanie, które zostało przeprowadzone na zlecenie RMF FM oraz "Dziennika Gazety Prawnej" pokazuje opinię Polaków co do możliwych praw par jednopłciowych. Respondentom zadano trzy pytania, a pierwsze z nich dotyczyły tego, czy osoby o takiej orientacji seksualnej powinny mieć prawo do zawarcia związku partnerskiego. Wyniki prezentują się następująco:

Tak - 66 proc.

Nie - 26 proc.

Nie mam zdania - 7 proc.

Kolejne pytanie było związane z prawem związków jednopłciowych do zawierania małżeństw. Tu wyniki wyglądały już nieco inaczej, niż przy pierwszym pytaniu. Oto wyniki:

Tak - 50 proc.

Nie - 41 proc.

Nie mam zdania - 9 proc.

Z kolei trzecie pytanie brzmiało: Czy w Polsce pary jednopłciowe powinny mieć prawo do adopcji dzieci? Tak wypowiedzieli się respondenci:

Tak - 22 proc.

Nie - 63 proc.

Nie mam zdania - 14 proc.

Przypomnijmy, że uchwalenie ustawy o związkach partnerskich to jeden ze stu konkretów Koalicji Obywatelskiej. Na jakim etapie są prace? - Ministra do spraw Równości prowadzi konsultacje społeczne w tym zakresie - czytamy na stronie internetowej 100konkretow.pl.

Parada Równości przeszła ulicami Warszawy